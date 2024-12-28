Нове загострення: афганський Талібан обстріляв прикордонну територію Пакистану

Сили Талібану з Афганістану 28 грудня атакували "кілька точок" у сусідньому Пакистані. Це сталося через кілька днів після обстрілу палестинською авіацією афганської території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та France 24.

Цікаво У Пакистані обмежують мобільний зв'язок та інтернет: назрівають масові заворушення

Таліби атакували територію Пакистану

У заяві афганського міністерства оборони не вказано, що було обстріляно територію Пакистану, але зазначено, що удари були завдані поза "гіпотетичною лінією". Такий вираз таліби використовують для позначення кордону з Пакистаном, який вони давно оскаржували.

Кілька пунктів за гіпотетичною лінією, які слугували центрами та схованками для зловмисників та їхніх прихильників, які організовували та координували атаки в Афганістані, були обстріляні у відповідь з південно-східного напрямку країни,

– мовиться у повідомленні.

Речник міністерства Енаятулла Ховаразмі, відповідаючи на питання, чи йдеться про обстріл саме Пакистану, наголосив, що афганська сторона не вважає ці території пакистанськими.

"Ми не вважаємо це територією Пакистану, але вона була з іншого боку гіпотетичної лінії", – сказав він.

Довідка! Протягом десятиліть Афганістан постійно оскаржує "Лінію Дюранда" – кордон, встановлений британською колоніальною владою в 19 столітті, який перетинає гірський і часто беззаконний регіон племен між сучасними Афганістаном і Пакистаном. Довжина цієї лінії становить майже 2 670 кілометрів.

Раніше пакистанська авіація обстріляла Афганістан

Речник уряду Талібану Забіхуллах Муджахід заявив 24 грудня, що Пакистан обстріляв чотири райони в районі Бармал у східній провінції Пактіка в Афганістані. Маджухід також наголосив, що кількість загиблих становила 46 осіб, більшість з яких була жінками та дітьми.

Заступник речника уряду Хамдулла Фітрат заявив, що загиблі під час ударів були біженцями. У Талібані також сказав, що Афганістан не залишить ці удари без відповіді.

Водночас високопоставлений представник служби безпеки Пакистану, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, що удари були націлені на "сховища терористів в Афганістані", і були завдані з використанням реактивних літаків і безпілотників.

Варто зазначити, що цей удар стався незадовго після того, як пакистанські таліби, відомі як "Техрік-е-Талібан Пакистан" і поділяють спільну ідеологію зі своїми афганськими колегами, заявили про напад на армійську заставу поблизу кордону з Афганістаном. Внаслідок цього, за даними пакистанської розвідки, загинуло 16 солдатів.