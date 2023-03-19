Вагнерівці готові піти на Кремль, якщо з Пригожиним щось станеться, – Грозєв

У Росії триває незакінчена громадянська війна всередині силової еліти. Про це заявив болгарський журналіст Христо Грозев.

Він вважає громадянську війну всередині силової еліти Росії автентичною. Грозев сумнівається у тому, що протистоянням диригує Путін.

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Що робити з "Вагнером"

Грозев часто посилається на свої джерела у ПВК Вагнера. Він поділився думками щодо того, чи є конфлікт між власником ПВК Євгеном Пригожиним та Шойгу-Герасимовим.

Мої джерела у "Вагнері" (тепер щодня доводиться перевіряти, чи живі вони) вірять в автентичність цієї внутрішньої боротьби. Вони підтримують Пригожина та готові піти на Кремль, якщо з ним щось трапиться. Або у них знову відберуть перемогу,

– сказав він.

На його думку, перед Путіним і Сергієм Шойгу, міністром оборони Росії, дилема – що робити з "Вагнером". Він зазначає, що вони не готові розвʼязувати проблему Пригожина звичним для них шляхом, наприклад, отруїти його.

Вони цього не зроблять, бо знають, за ним є хоч знекровлена, але в порівнянні з іншими компетентна воєнізована структура, переконаний журналіст.

Пригожину важливо здобути політичну роль

Грозев зауважив, що для Пригожина важливо здобути політичну роль, йому мало пропозицій лідера партії.

Пригожин хоче отримати реальні владні повноваження, як мінімум – начальник штабу. Але такої влади йому ніхто не надасть. Одна з причин – російська бізнес-еліта такого не допустить. Вони розуміють, це межа, після якої Росія перетворюється на Північну Корею і їх якість життя впаде до нуля, – заявив журналіст.

Він не готовий сказати, хто виграє у цій боротьбі. "Але те, що вона реальна, і швидше за все, стане причиною колапсу Росії до того, як вона програє війну Україні. В цьому я майже впевнений", – додав Грозев.