Туреччина спростувала офіційні заяви Вірменії про використання Азербайджаном турецької авіації. Країна запевняє, що немає жодних доказів щодо використання її літаків чи безпілотників.

Заяви Вірменії є "чорною пропагандою". Про це наголосили в Міністерстві оборони Туреччини. До теми Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача: Анкара заперечує Насправді ці ствердження ніхто серйозно не сприймає, окрім їхніх прихильників,

– зазначила турецька влада. Що цьому передувало 29 вересня Вірменія звинуватила Туреччину в прямій агресії. Вірменія стверджувала, турецька авіація знищила винищувач СУ-25. У результаті атаки загинув пілот винищувача.

У Туреччині назвали заяву Вірменії брехнею. Крім того, Анкара закликала Єреван прибратись з окупованих територій Азербайджану. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: що треба знати Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі триває близько 30 років.

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