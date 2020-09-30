Конфлікт в Нагірному Карабасі: Туреччина заперечує застосування своєї авіації
Туреччина спростувала офіційні заяви Вірменії про використання Азербайджаном турецької авіації. Країна запевняє, що немає жодних доказів щодо використання її літаків чи безпілотників.
Заяви Вірменії є "чорною пропагандою". Про це наголосили в Міністерстві оборони Туреччини.
До теми Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача: Анкара заперечує
Насправді ці ствердження ніхто серйозно не сприймає, окрім їхніх прихильників,
– зазначила турецька влада.
Що цьому передувало
- 29 вересня Вірменія звинуватила Туреччину в прямій агресії. Вірменія стверджувала, турецька авіація знищила винищувач СУ-25. У результаті атаки загинув пілот винищувача.
- У Туреччині назвали заяву Вірменії брехнею. Крім того, Анкара закликала Єреван прибратись з окупованих територій Азербайджану.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: що треба знати
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі триває близько 30 років.
- 27 вересня у районі поновили бойові дії.
- Втрати є в обох країн. Загинули не лише військові, а й мирні жителі району.
- 28 вересня Азербайджан заявив про початок війни. Однак у Баку наголосили, що хочуть миру та готові до діалогу з ворогом.
- Військовий стан ввели у невизнаній республіці Нагірний Карабах.
- Міжнародна спільнота закликала сторони припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.