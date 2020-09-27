Засідання Рад безпеки провели у Вірменії та Азербайджан. Скликали його у зв'язку із загостренням ситуації у Карабасі.

Вірменія

У Вірменії засідання Радбезу відбулося під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомляє місцеві видання vesti.az.

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Розглянули питання, "пов'язані з протидією широкомасштабним операціям противника на карабасько-азербайджанській лінії зіткнення, контрдіями збройних сил і подальшими кроками".

Азербайджан

Рада безпеки Азербайджану пройшла під головуванням президента Ільхама Алієва. Повідомило видання day.az.

"Звільнено кілька населених пунктів, що знаходилися під окупацією. Упевнений, що наша успішна контрнаступальна операція покладе край окупації і несправедливості, яка триває близько 30 років", - повідомив лідер Азербайджану.

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