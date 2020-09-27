Конфлікт у Нагірному Карабасі: у Вірменії та Азербайджані провели засідання Радбезів
Засідання Рад безпеки провели у Вірменії та Азербайджан. Скликали його у зв'язку із загостренням ситуації у Карабасі.
Вірменія
У Вірменії засідання Радбезу відбулося під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це повідомляє місцеві видання vesti.az.
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Розглянули питання, "пов'язані з протидією широкомасштабним операціям противника на карабасько-азербайджанській лінії зіткнення, контрдіями збройних сил і подальшими кроками".
Азербайджан
Рада безпеки Азербайджану пройшла під головуванням президента Ільхама Алієва. Повідомило видання day.az.
"Звільнено кілька населених пунктів, що знаходилися під окупацією. Упевнений, що наша успішна контрнаступальна операція покладе край окупації і несправедливості, яка триває близько 30 років", - повідомив лідер Азербайджану.
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Конфлікт у Нагірному Карабасі
- Воєнні дії між Азербайджаном і Вірменією поновилися зранку 27 вересня. Відбулося загострення конфлікту у Нагірному Карабасі.
- Вірменія переконує, що Азербайджан почав наступ, завдавши ракетних ударів.
- Однак Баку заявляє, що Збройні сили Вірменії обстріляли з мінометів і великокаліберної зброї населені пункти на лінії зіткнення.
- Тим часом представники так званої влади невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, стверджують, що їхня столиця Степанакерт зазнала артобстрілу.
- Влада Азербайджану побоюючись провокацій з боку Вірменії обмежила доступ до інтернету по всій території держави.
- Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.