Львівська політехніка звільнила працівника, який ображав захисника України у банку

У львівському банку жінка з чоловіком образили ветерана, який хотів пройти без черги, як це дозволяє закон військовослужбовцям. Виявилося, що учасником конфлікту був працівник Львівської політехніки – його звільнили.

Звільнений Василь Пилипишин був виконробом відділу головного механіка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Національного університету "Львівська політехніка".

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Що відомо про працівника Львівської політехніки, який образив військового

У вівторок, 6 травня, університет звільнив працівника Пилипишина за грубу поведінку стосовно українського військовослужбовця з інвалідністю. Також у конфлікті брала участь дружина чоловіка, яка раніше працювала в політехніці гардеробницею господарського відділу.

Щиро перепрошуємо українського військовослужбовця Романа Яворського, якому завдали моральної шкоди наші колишні співробітники,

– заявили в університеті.

Там зазначили, що завжди підтримували й продовжуватимуть підтримувати українських військових та їхні родини.

Нагадаємо, що йдеться про конфлікт у черзі банку, який стався у Львові. Жінка, а згодом і її чоловік, ображали військового за його спробу пройти без черги, щоб оформити картку по інвалідності.

Пара кричала на військовослужбовця та бажала йому смерті. Згодом він заявив, що в нього не вкладається в голові таке ставлення до захисника України.