Нагадаю, Філарет, який головував на тому зібрані як член Президії Собору першим підписав рішення про самоліквідацію УПЦ КП і подальше створення ПЦУ.

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А далі через персональні образи до Епіфанія та особисті амбіції заявив, що це все "було ситуативно" і він відкликає підпис. Надалі він намагався скасувати рішення Собору. Допомогу йому в цьому надавали проросійські сили.

Не вийшло

Верховний суд визначив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді. Бо це порушує принцип про розділення Церкви й держави та є неприпустимим втручанням держави у внутрішні церковні справи.

Судові спори й намагання Філарета скасувати установчий з'їзд – провалилися.

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Помісній Православній Церкві Україні – бути!

P.S. По-людськи мені шкода Філарета. Через амбіції фактично втратив унікальну можливість ввійти в Пантеон святих Православної Церкви України.