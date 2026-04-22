Україна – це не "трохи пізніше": Зеленський сказав, як війна в Ірані вплинула на мирний процес

Війна на Близькому Сході відвернула увагу світу від російської агресії в Україні. Конфлікт між Іраном та США значно вплинув на поставки ключового озброєння для України.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю для CNN.

Як війна на Близькому Сході впливає на переговори щодо України?

Глава держави зауважив, що ескалація конфлікту на Близькому Сході змістила фокус міжнародної спільноти з російського вторгнення в Україну. Водночас він назвав помилкою припущення, що відновлення активного мирного процесу в Україні неможливе, допоки не стабілізується ситуація в Ірані.

За словами Зеленського, технічні переговори із представниками США продовжуються, втім, можливості особистої зустрічі наразі немає, оскільки триває врегулювання війни в Ірані.

Загострення ситуації на Близькому Сході вдарило по обороноздатності країни, констатує президент. Він зауважив, що деякі поставки критично важливої для України зброї були зірвані. Через обмеженість виробничих потужностей США Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів, необхідних для захисту неба.

Яка нині ключова проблема в мирних переговорах?

Ключовою проблемою в переговорному процесі є одні й ті ж люди у врегулюванні конфлікту в Ірані та в Україні. Мовиться про спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера.

Не можна говорити: "Ми поговоримо про Україну трохи пізніше... Україна – це не "трохи пізніше". Україна вже переживає таку величезну трагедію, що ми маємо знайти спосіб вирішувати цю проблему паралельно,

– сказав Зеленський.

Чи готова наразі Україна до відновлення переговорів?