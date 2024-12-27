"Ганебна українська музика": пасажир таксі у Празі вимагав вимкнути пісню Пивоварова

У Празі таксист-українець зафіксував на відео конфлікт із російськомовним пасажиром. Клієнт вимагав вимкнути українську музику.

Кадрами інциденту поділився український співак Артем Пивоваров у своєму інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про конфлікт у таксі

За словами українського таксиста, він живе у Празі вже вісім років. Під час поїздки водій слухав у машині пісню Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабани".

Російськомовний пасажир попросив вимкнути її, аргументувавши своє прохання тим, що він не хоче слухати "цю ганебну українську музику".

Зав’язалася словесна суперечка, під час якої таксист пригрозив висадити клієнта просто в тунелі. Зрештою пасажир сам попросив висадити його на найближчій зупинці.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику (18+).

Інцидент у празькому таксі: дивитися відео

Більшість коментаторів підтримала таксиста, схваливши його позицію щодо української музики. Деякі зауважили, що слід було дотримуватися принципу "клієнт завжди правий", а інші висловили сумніви щодо автентичності відео.

Раніше 24 Канал повідомляв, що у Київській області водійка таксі Uklon висадила з автівки родину загиблого військового. Причиною стало те, що її попросили вимкнути російськомовний навігатор. Згодом у компанії наголосили, що розбираються з цим випадком, а також зазначили, що інцидент є "неприпустимим".