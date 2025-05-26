У Черкасах сталася сутичка між цивільними і працівниками ТЦК: в поліції розповіли деталі

У Черкасах стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Місцеві жителі проганяли працівників ТЦК, які займалися перевіркою військово-облікових документів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкаської області.

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Конфлікт цивільних та ТЦК в Черкасах

На відео, яке зʼявилося в мережі, помітно, як цивільні чоловіки і жінки відганяли військових ТЦК до авто. Зрештою, після інциденту вони поїхали.

У пресслужбі поліції Черкас підтвердили, що розпочато кримінальне провадження. За словами правоохоронців, інцидент стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів.

Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців,

– ідеться в повідомленні.

Також в поліції додали, що відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".