У Черкасах сталася сутичка між цивільними і працівниками ТЦК: в поліції розповіли деталі
- У Черкасах місцеві проганяли працівників ТЦК, які займалися перевіркою військово-облікових документів.
- В поліції вказали, що осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють.
У Черкасах стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Місцеві жителі проганяли працівників ТЦК, які займалися перевіркою військово-облікових документів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Черкаської області.
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Конфлікт цивільних та ТЦК в Черкасах
На відео, яке зʼявилося в мережі, помітно, як цивільні чоловіки і жінки відганяли військових ТЦК до авто. Зрештою, після інциденту вони поїхали.
У пресслужбі поліції Черкас підтвердили, що розпочато кримінальне провадження. За словами правоохоронців, інцидент стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів.
Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. Наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців,
– ідеться в повідомленні.
Також в поліції додали, що відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".