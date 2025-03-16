Спровокував бійку і тікав: у ТЦК пояснили конфлікт з військовозобов'язаним у Львові
- У Львові чоловіка, який порушив військовий облік і намагався втекти після конфлікту з військовослужбовцями, затримали та визнали придатним до служби.
- ТЦК закликає громадян відповідально ставитися до обов'язків перед державою, наголошуючи, що втеча не є рішенням.
У неділю, 16 березня, у мережі з'явилося відео чоловіка у Львові "пакують" у мікроавтобус. У ТЦК заявили, що інцидент трапився на тлі конфлікту з військовозобов'язаним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Львівського обласного ТЦК.
Дивіться також У Харкові люди у камуфляжі били чоловіка та стріляли у землю: що каже поліція та ТЦК
Як у ТЦК коментують "пакування" чоловіка у Львові
Так, 15 березня, у Львові, група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП проводила оповіщення військовозобов’язаних громадян.
Близько 21:00, на проспекті Чорновола, один із чоловіків зустрів військовослужбовців образами й кулаками. Після з’ясування, що громадянин є порушником військового обліку, він вдарив одного з військовослужбовців і намагався втекти,
– зазначають у ТЦК.
Наразі після проходження ВЛК визнаний придатним до військової служби.
У ТЦК закликають громадян відповідально ставитися до своїх обов’язків перед державою. Військовослужбовці наголошують, що втеча – не вихід, а гідність – це те, що відрізняє українців від ворога.
Зазначимо, що на відео з мережі видно, як люди у військовій формі виводять із магазину чоловіка, який пручається та вигукує "відпустіть". Після цього його садять у бус.
До слова, днями у Кременчуцькому ТЦК двоє чоловіків намагалися завдати собі поранень, щоб уникнути мобілізації. Їх направили до психіатра.