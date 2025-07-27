Військовослужбовець ТЦК побив чоловіка у Кривому Розі: поліція розповіла деталі

У Кривому Розі стався конфлікт за участі місцевого мешканця та військовослужбовця ТЦК. Відео інциденту з’явилося у соцмережах 25 липня та спричинило скандал.

Варто зазначити, що на кадрах видно, як військовий завдає удару цивільному. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Криворізьке районне управління поліції.

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Що відомо про конфлікт за участі військовослужбовця ТЦК?

За даними поліції, сутичка сталася на території Металургійного району міста. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом завдання умисного легкого тілесного ушкодження.

Наразі в поліції триває перевірка всіх обставин події та вирішується питання про проведення службового розслідування щодо військовослужбовця ТЦК, дії якого спричинили суспільний резонанс.

До слова, 14 липня мережею ширилось відео з конфліктом у Чернігові між військовослужбовцями ТЦК та чоловіками. У центрі комплектації пояснили обставини події та заявили, що кадри вирвані із контексту.

Там пояснили, що під час заходів оповіщення разом з поліцією вони мали намір перевірити в них військово-облікові документи. З'ясувалося, що обидва чоловіки є військовозобов'язаними та перебувають у розшуку як такі, що цілеспрямовано уникають військової служби по мобілізації в умовах воєнного стану.