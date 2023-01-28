Навіщо Кремлю конфлікт між силовиками у Росії: ексспівробітник СБУ назвав причину

Між власником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним та міноборони Росії відбувся конфлікт. Пригожин й надалі активно ворогуватиме з російськими військовими, адже не в його характері примиритися.

Тож конфлікт триватиме, але з різною інтенсивністю у публічному просторі. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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У Пригожина конфлікт не лише з міноборони, а й з фсб

Ба більше, Пригожин вступив у новий конфлікт з Ігорєм Гіркіним-Стрєлковим. Останній є колишнім фсбшником і за ним стоять російські спецслужби, оскільки він необхідний росіянам для проведення різних ІПСО.

"Це вже така "заруба" – фсбшники через Стрєлкова (Гіркін-Стрєлков – 24 Канал) "рубляться" з Пригожиним. Ця історія лише продовжуватиметься", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Навіщо Кремлю конфлікт між силовиками

Учора прем'єр країни-агресорки Міхаіл Мішустін підписав документ про рекомендування до ради директорів "Газпрому" – особистого "гаманця" Путіна. І зайві чужі люди не підходять для того, щоб увійти до складу.

Так, до складу ради директорів "Газпрому" увійшли: Дєніс Мантуров, Віктор Зубков, з яким Путін працював ще в мерії Санкт-Петербурга і вкотре долучився син Миколи Патрушева – Дмитро. Це найближче оточення російського диктатора, яке було особисто ним погоджене.

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Оточення очільника Кремля бореться за те, щоб бути ближче до нього і не підпускати нікого стороннього. Крім того, вони дивляться на кілька кроків уперед – що буде після Путіна, хто займе його позицію і наскільки швидко.

Головне завдання – не підпустити чужинців. Пригожин – це тотальний чужинець, ще й з кримінальним минулим,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

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