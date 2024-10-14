Ситуація змінилася: як Іран потрапив у досить скрутне становище

Міністри закордонних справ країн ЄС все-таки погодили запровадження нових санкцій проти Ірану через постачання Росії балістичних ракет. Втім не треба забувати, що світ побудований на принципі капіталізму, тому всі хочуть заробляти.

Росія у 2025 році може отримати приблизно 120 мільярдів завдяки продажу газу та нафти. Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що така можливість з'являється тоді, коли ти обходиш санкції.

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Іран у дуже складній ситуації

Позиція Сполучених Штатів щодо Ірану та Китаю стала значно жорсткішою. Так само Європейський Союз, ухвалюючи рішення про санкції, розуміє, що це матиме серйозні наслідки для Ірану.

Втім не варто забувати, що Іран практично виріс під санкціями. Країна, перебуваючи під серйозними обмеженнями, все-таки знаходить способи, щоб постачати зброю Росії та виготовляти власну. Хоча формально це має бути неможливим.

Але зараз ситуація принципово змінилася, бо є загроза прямого зіткнення між Ізраїлем і Іраном. Іран завжди захищався через свої проксі: "Хезболлу", ХАМАС, але тепер війна йде в Лівані й там ситуація буквально висить на волоску,

– підкреслив Олег Рибачук.

Зверніть увагу! Іран масовано атакував Ізраїль 1 жовтня. На країну випустили сотні ракет та дронів, частина яких досягла цілі. Це стало відповіддю на вбивство лідера "Хезболли". Тепер свою відповідь обіцяв Ізраїль.

Тому для Ірану зараз найбільше проблема не в нових санкціях, а в уникненні нищівного зіткнення з Ізраїлем, за яким стоять Сполучені Штати. Щодо України, то ми розуміємо, що іранським посадовцям довіряти не можна.

Вони хоч і не підтверджують прямого співробітництва з Росією, але всі розуміють, що саме завдяки їм на голови українців почали прилітати "Шахеди". Ба більше, у ракетах, якими обстрілюють нашу державу, також знаходять іранські компоненти.

Однак заради справедливості варто додати, що близько 70% електроніки все-таки йде з Америки та Європейського Союзу. Тому питання дуже складне, але політично це добре, що Іран отримав чіткий сигнал від ЄС у вигляді санкцій.