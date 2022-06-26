Конгрес США має намір визнати геноцидом війну Росії проти України

Російські окупанти чинять справжні звірства в Україні, а після звільнення Київщини від росіян їх побачив увесь світ. У США планують визнати війну проти України геноцидом.

Про це мовиться у резолюції, яку 24 червня представила двопартійна група американських законодавців. Попри те, що вона не має юридичної сили, документ підтверджує, що Конгрес США підтримує Україну у її боротьбі проти окупантів.

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У США хочуть визнати геноцидом війну в Україні

У проєкті резолюції мовиться, що звірства, які вчиняють російські війська в Україні, відповідають критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Зокрема, окупанти:

здійснюють невибіркові напади на цивільних,

обстрілюють пологові будинки та медичні заклади,

силою вивозять сотні тисяч українців до Росії та тимчасово окуповані території.

Законодавці зазвичай використовують резолюції Конгресу, щоб виразити тверді настрої членів Палати представників або Сенату. Попри те, що документ не має юридичної сили, він надсилає рішучий сигнал про засудження дій Росії та вказує на зусилля членів Конгресу щодо надання постійної підтримки Україні, окрім військової допомоги.

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Про геноцид говорив і сам Байден

У квітні президент США Джозеф Байден схарактеризував звірства Росії в Україні як акт геноциду.

Ми дозволимо юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи відповідає це вимогам, але мені так здається,

– наголосив президент.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон також підтримали зауваження Байдена. Водночас президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовилися використовувати цей термін, підкреслюючи давні суперечки у міжнародній спільноті щодо того, що є геноцидом.

Як злочин геноцид відрізняється від інших масових звірств. В Конвенції ООН з 1989 року він визначається як "діяння, вчинені з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу".

Загалом Держдепартамент США визнав 8 геноцидів. Останнім з них були напади на мусульман-рохінджа в М'янмі. Для визначення геноциду США можуть знадобитися роки збору та аналізу доказів. За словами високопосадовців з адміністрації Байдена, репліки президента не є офіційною зміною політики США.

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Конгресмени вважають, що росіяни свідомо чинили звірства в Україні

Конгресмени стверджуючи у резолюції, що події в Україні можуть бути геноцидом, вказують на заяви, що підривають державний суверенітет та цілісність України. Їх робили російські державні ЗМІ та посадовці, зокрема сам президент країни-агресорки Володимир Путін.

У резолюції Конгресу мовиться, що росіяни вчиняли звірства з конкретною метою. Водночас законно довести, що злочини вчиняли саме з наміром геноциду, буває складно.

Очікують, що резолюцію представить ​​депутат від Демократичної партії Стів Коен. Співавтором проєкту є двопартійна група членів Палати представників, які входять до Гельсінської комісії, завданням якої є просування прав людини та безпеки в Європі.

У квітні комісія також звернулася до президента Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, щоб схвалити ухвалену українським парламентом декларацію, яка кваліфікує дії Росії як геноцид і закликає асамблею прийняти подібну резолюцію.

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