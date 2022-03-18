Конгрес США схвалив зупинку нормальних торговельних відносин з Росією

Палата представників США проголосувала за позбавлення Росії преференційного торгового статусу. Такі ж обмеження стосуватимуться і Білорусі.

За це свої голоси віддали 424 представники Конгресу, проти були лише 8. Усі законодавці, які виступали проти цього заходу, були республіканцями.

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Конгрес підтримав зупинку нормальних торговельних відносин з Росією

Видання зазначає, що дії Сполучених Штатів щодо позбавлення Росії преференційного торговельного статусу, відомого як "постійні нормальні торговельні відносини", мають символічне значення. Водночас торгові експерти переконані, що це матиме обмежений економічний ефект у порівнянні з іншими санкціями, які вже запровадили.

Ухвалений документ призупинить нормальні торговельні відносини й з Білоруссю. Це є реакцією на її участь у війні проти України.

Законопроєкт дозволить Вашингтону запроваджувати вище мито на товари. Видання Newsweek пише, що він дає можливість Джо Байдену та майбутнім президентам накладати санкції майже на будь-кого без схвалення Конгресу. Під час перемовин щодо цього законопроєкту виникали суперечки щодо того, за яких умов президент зможе відновити нормальні торговельні відносини.

Документ потребує схвалення Сенату. Лідер більшості, сенатор Чак Шумер повідомив, що працюватиме над тим, аби швидко організувати голосування.

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