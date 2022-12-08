Витерли ноги та потопталися: у Конгресі США показали, що треба робити з "прапором "ДНР"

Квазіутворення на території України ніхто з представників цивілізованого світу не визнавав і не збирається цього робити. У Конгресі США наочно показали, що треба робити з так званими "прапорами" бойовиків.

Відео опублікував Сергій Притула, який зараз разом з іншими українськими волонтерами перебуває у США. Там вони виступили на засіданні Гельсінської комісії в Конгресі.

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Що треба робити з ганчіркою бойовиків

В американському Конгресі один із чиновників спершу витер своє взуття ганчіркою бойовиків, яку посіпаки Кремля називають "прапором". Після чого й інші присутні витерли ноги об цю ганчірку, стали на неї та зробили спільне фото.

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Українські волонтери у Конгресі США

7 грудня українські волонтери, серед яких Сергій Притула, Тарас Чмут, Дора Хом'як та Меланія Подоляк, прибули до американського Конгресу та виступили на засіданні Гельсінської комісії.

Сергій Притула відзначив, що українські волонтери отримали найвище міжнародне визнання завдяки цій події. Він висловив подяку Конгресу та Гельсінській комісії за те, що почули українське суспільство та історії про ті чудеса, які робить наш народ – за лічені дні закриває масштабні збори, навіть коли є проблеми зі зв'язком та світлом.

Голова організації "Повернись Живим" Тарас Чмут висловив сподівання, що Україну виключать із графи "контроль над злочинністю" Списку контролю за торгівлею, адже рішення допоможе нам зберегти життя українських захисників та захисниць