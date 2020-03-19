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      Конгресвумен Тульсі Ґабард відмовилась від участі у виборах президента США: хто залишився

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      Конгресвумен Тульсі Ґабард відмовилась від участі у виборах президента США / Getty Images

      Конгресвумен від штату Гаваї Тульсі Ґабард заяявила, що завершує свою передвиборчу кампанію за участь у виборах президента США від Демократичної партії. Тож кандидатів на те, аби представляти Демпартію на виборах лишилося 2: сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс і ексвіцепрезидент та сенатор від штату Делавер Джозеф Байден.

      Ґабард у своєму відеозверненні у твіттері заявила, що офіційно підтримує кандидатуру Байдена. Політикиня також подякувала всім, хто підтримував її під час передвиборчої кампанії.

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      У Ґабард не було реальних шансів здобути номінацію Демократичної партії, пише видання Vox. Її рейтинг у загальнонаціональних опитуваннях коливався в межах 1 – 2%. Тож конгресвумен не брала участі в останніх кількох дебатах кандидатів-демократів.

      Нового президента США обиратимуть 3 листопада 2020 року. Кандидат від республіканців – Дональд Трамп, а від демократів найбільші шанси піти на вибори має Джо Байден.

      Що відомо про Тульсі Ґабард? Вона запам'яталася виборцям передусім неоднозначними кроками. Так, вона безуспішно судилася з Гілларі Клінтон і Google через те, що перша без доказів пов'язала діяльність конгресвумен із роботою на Росію. Тим часом пошуковик відмовився прибирати результати відповідних запитів). Також під час голосування в Палаті представників за статті імпічменту Дональда Трампа Ґабард була єдиною з демократів, хто утримався.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Джозеф Байден Вибори у США Новини США
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