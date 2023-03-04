Конкурс на директора НАБУ: відомі 3 переможці

Конкурсна комісія з відбору нового директора НАБУ оголосила результати конкурсу на нового очільника Національного антикорупційного бюро.

Остаточного переможця, який обійме посаду директора, має обрати Кабмін.

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З 11 кандидатів, які пройшли співбесіди на доброчесність, вибрали трьох фіналістів:

Семен Кривонос – голова Державної інспекції архітектури та містобудування;

Сергій Гупяк – керівник слідчого відділу ТУ ДБР;

Роман Осипчук – керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ.

За цих кандидатів проголосували 4 з 6 членів конкурсної комісії. Двоє з них – представники міжнародних організацій, як передбачено процедурою конкурсу.

Голова комісії зауважив, що перемога цих кандидатів не означає, що вони набрали найбільше балів на всіх етапах, а скоріше є балансуванням між усіма вимогами.

Як проходив конкурс

Кандидати проходили тестування на знання законодавства та на загальні здібності. Вони пройшли співбесіди щодо доброчесності та компетентності. Також психологи складали портрети на учасників конкурсу.

Сергій Гупяк набрав 97 балів під час тестування на знання законодавства і 128 – у тестах на загальні здібності.

Семен Кривонос мав 99 балів за знання законодавство, 122 – за загальні здібності.

Роман Осипчук отримав 95 балів за знання законодавства і 123 за загальні здібності.

До всіх трьох кандидатів були питання під час оцінки їхньої доброчесності, однак, на думку комісії, вони надали у відповідь необхідні пояснення та документи.

Лише стосовно Осипчука залишились питання, відповідями на які задовольнились не всі члени комісії. При цьому психологічний портрет Осипчука і його рис як керівника, за словами голови комісії, був одним із найкращих.

Що цьому передувало