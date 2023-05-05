Конкурс на посаду голови АРМА: деякі учасники використовують брудні технології проти конкурентів

Наразі увага суспільства прикута до АРМА – органу, що керує величезною кількістю арештованих активів. Це багатомільярдні активи як в Україні, так і за її межами.

Олена Дума, кандидатка на посаду голови АРМА, викривач корупції, відмітила в новому інтерв’ю особливу роль агентства, яка полягає в тому, що орган починає працювати як тільки є подія злочину: розшукує, допомагає накласти арешт та робить все, щоб майно було збережене, не втратило своєї вартості та приносило дохід через управління або реалізацію.

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"За 30 років незалежності України вкрадено, виведено за кордон, незаконно привласнено, продано-перепродано, реорганізовано або спеціально збанкрутовано, продано за низькими цінами багатомільярдні активи", – вважає кандидат на посаду Голови АРМА Олена Дума.

Юристка впевнена, що агентство працює непрозоро і що діяльність АРМА зараз призводить до недоотримання державою багатомільйонних доходів.

Особливо у воєнні часи роль АРМА важко переоцінити, тому воно врешті-решт має отримати гідного та незалежного керівника, оскільки вже понад два роки його очолює тимчасово в. о. голови, що, є порушенням законодавства.

Олена Дума має досвід боротьби та необхідні професійні навички для створення справді прозорого, незалежного та ефективного органу для боротьби як з внутрішнім, так і з зовнішнім ворогом для повернення активів державі.



Результати тестування на посаду Голови АРМА Олени Думи / Фото Delo



Результати тестування на посаду Голови АРМА Олени Думи | Фото Delo

31 березня пройшов конкурс на посаду голови АРМА. У ньому взяла участь й Олена Дума. Варто відзначити, що результати кандидатки приголомшили присутніх: їй вдалося без жодної помилки пройти тест за рекордно короткий час – 10 хвилин.

Дума вважає що конкурс був проведений на європейському рівні, але нажаль не всі кандидати наразі ведуть доброчесну боротьбу і використовують брудні технології проти більш успішних кандидатів.

Мета такої війни – вибити з конкурентного середовища будь-якими методами, створити у членів конкурсної комісії враження про мою невідповідність або недоброчесність,

– впевнена Олена Дума.

Але, на відміну від опонентів, Олена Дума збирається гідно, законно, чесно відповісти опонентам.

Рішення судів та витяг з ЄРДР про порушення кримінальної справи про незаконне звільнення Олени Думи / Фото Delo.ua

"Я не дозволю паплюжити моє ім’я, та, певна річ, спростую всю поширену інформацію", – відмічає викривачка корупції.