Стефанчук пояснив, які зміни до Конституції знадобляться для вступу України в ЄС

Україна може переглянути низку положень Конституції у процесі набуття членства в Європейському Союзі. Такі зміни пов'язані з необхідністю адаптації законодавства та передачею частини повноважень європейським інституціям.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у телеефірі.

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Які зміни можуть внести до Конституції?

За словами Стефанчука, євроінтеграційний курс передбачає адаптацію українського законодавства до норм ЄС, а також перегляд окремих конституційних положень. Він наголосив, що під час вступу до Євросоюзу країни-кандидати зазвичай передають частину своїх повноважень наднаціональним інституціям. Саме тому ці процеси мають бути відображені в Основному Законі України.

Він також зазначив, що після завершення війни Україна має переосмислити підходи до питань національної безпеки й оборони, ролі Збройних сил та гарантій прав і свобод громадян.

Ідучи в Європейський Союз, ми повинні зрозуміти, що певну кількість повноважень ми будемо передавати його органам. Тому це також має бути в Конституції України,

– пояснив Стефанчук.

За його словами, майбутні зміни до Конституції повинні стати предметом широкого суспільного обговорення після завершення воєнного стану. Голова парламенту підкреслив, що ці ідеї наразі є загальним баченням і потребують детального опрацювання та дискусії в українському суспільстві перед можливим внесенням змін до Основного Закону.

Нагадаємо, Українські судді пройшли навчання у британських колег у Польщі, щоб адаптувати комерційне право до стандартів ЄС. Мета – посилити верховенство права, боротьбу з корупцією та незалежність судової системи. Партнери з Великої Британії поділилися досвідом реформ, які мають допомогти Україні на шляху до євроінтеграції та зміцнення інвестиційного клімату.

До слова, Україна вже відкрила перший кластер на шляху до вступу в ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС є історичним етапом. За його словами, процес євроінтеграції вже стартував і має незворотний характер. Україна розраховує на подальше відкриття всіх кластерів та просування до повноправного членства в Євросоюзі за підтримки партнерів.