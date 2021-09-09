Конституційний Суд може скасувати автофіксацію порушень ПДР

Судді Конституційного Суду 9 вересня розглянуть конституційність положень щодо автофіксації порушень правил дорожнього руху. Міністерство внутрішніх справ виступає проти скасування цієї норми.

Скаргу подали 3 громадян України. Вони переконані, що автофіксація не відповідає нормам Конституції.

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Автори скарги заявили, що автофіксація порушує:

презумпцію невинуватості,

індивідуалізацію юридичної відповідальності,

право на професійну правничу допомогу.

На засідання прийде Геращенко

Міністерство внутрішніх справ виступає проти оскарження закону. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та директор департаменту юридичного забезпечення Денис Горбась прийдуть на засідання Конституційного Суду.

Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ,

– наголосили у поліції.

Правоохоронці наголосили, що перевищення швидкості є однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими. У більшості країн Європи працюють камери автофіксації порушень ПДР. Перед тим, як запустити це в Україні, службовці вивчали досвід країн, де камери довели свою ефективність.

Поліцейські наголосили, що робота камер позитивно впливає на зниження рівня аварійності. Вже вдалося досягнути зниження кількості ДТП з потерпілими та загиблими втричі.

Камери відеофіксації встановили у більшості областей України. Їх розмістили на тих ділянках дороги, де найчастіше трапляють ДТП. Наразі камери фіксують лише перевищення швидкості. У майбутньому планують, що вони реагуватимуть і на інші порушення: проїзд на червоне світло, порушення правил зупинки чи стоянки, проїзд смугою для громадського транспорту, тротуарами, смугами зустрічного руху тощо