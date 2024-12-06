Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів
6 грудня 2024, 15:41Читать новость на русском
У Румунії Конституційний суд скасував результати першого туру виборів. Рішення ухвалили після термінової наради 6 грудня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода. Румунія". 8 грудня в Румунії мав би пройти другий тур виборів.
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Зазначають, що невдовзі буде призначено новий день виборів, а виборчий процес відновлять в повному обсязі.
"Згідно з Конституційною статтею 146, весь процес щодо виборів президента Румунії скасовано", – йдеться у заяві.
У заяві суду зазначено, що процедури вільних виборів не було дотримано.
Рішення Конституційного суду / Скриншот
Наголошують, що рішення остаточне і загальнообов'язкове.