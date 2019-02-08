Консульство Росії закидали зеленкою і яйцями у Харкові: відео

Люди з символікою "Національних дружин" та "Правого сектору" влаштували пікет у Харкові. Вони закидали генеральне консульство Російської Федерації зеленкою та яйцями.

У демонстрації взяли участь близько 100 людей, повідомляє телеканал "UA: Харків".

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Декілька з пікетувальників тримали плакат "Окупанти, забирайтесь додому".

За словами лідера харківського штабу "Національного корпусу" Костянтина Немічева, 8 лютого в консульстві була запланована зустріч з "проросійськими організаціями" Харкова. Тож учасники пікету пояснили, що вони виступають проти антиукраїнської діяльності Росії.

Однак консул-радник Ігор Дем'яненко сказав, що жодної зустрічі на цей день не було заплановано.

Водночас правопорушень під час акції поліцейські не зафіксували.

Дивіться відео як у Харкові закидали консульство РФ яйцями та зеленкою: