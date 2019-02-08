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      Консульство Росії закидали зеленкою і яйцями у Харкові: відео

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      У Харкові консульство Росії закидали зеленкою і яйцями
      У Харкові консульство Росії закидали зеленкою і яйцями / Скріншот з відео "UA: Харків"

      Люди з символікою "Національних дружин" та "Правого сектору" влаштували пікет у Харкові. Вони закидали генеральне консульство Російської Федерації зеленкою та яйцями.

      У демонстрації взяли участь близько 100 людей, повідомляє телеканал "UA: Харків".

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      Декілька з пікетувальників тримали плакат "Окупанти, забирайтесь додому".

      За словами лідера харківського штабу "Національного корпусу" Костянтина Немічева, 8 лютого в консульстві була запланована зустріч з "проросійськими організаціями" Харкова. Тож учасники пікету пояснили, що вони виступають проти антиукраїнської діяльності Росії.

      Однак консул-радник Ігор Дем'яненко сказав, що жодної зустрічі на цей день не було заплановано.

      Водночас правопорушень під час акції поліцейські не зафіксували.

      Дивіться відео як у Харкові закидали консульство РФ яйцями та зеленкою:

      Акція протесту біля Генконсульства РФ у Харкові

      Учасники акції протесту біля Генконсульства Російської Федерації у Харкові жбурнули в будівлю ємності з зеленкою і яйця. Як повідомляє кореспондент UA: Харків, біля дипломатичної установи зібралися люди з символікою «Національних дружин» та «Правого сектору». Кілька з учасників акції тримали плакат «Окупанти, забирайтесь додому». Як пояснив один з учасників акції Юрій Ліхота, таким чином вони виступають проти того, щоб «Росія проводила свою антиукраїнську діяльність». За словами лідера харківського штабу партії «Національний корпус» Костянтина Немічева, сьогодні у консульстві була запланована зустріч з «проросійськими організаціями» Харкова. Учасники акції прийшли цьому завадити, сказав Немічев. За підрахунками Юрія Ліхоти, в акції взяли участь до сотні людей. Таку ж цифру називає і Станіслав Коваль, працівник управління превентивної діяльної Нацполіції області. За його словами, правопорушень під час акції поліцейські не зафіксували. Кореспонденти UA: Харків звернулися за коментарем до Генконсульства. Консул-радник Ігор Дем'яненко повідомив, що обіймає цю посаду два тижні, жодних зустрічей у консульстві сьогодні не планувалося.

      Опубліковано UA: Харків Пʼятниця, 8 лютого 2019 р.
       

       

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      Теги: Новини України Новини Харкова Україна – Росія Новини Росії Національна дружина Правий сектор
      Джерело: 24 Канал
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