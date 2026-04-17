Були сигнали на найвищому рівні: Україна готова спілкуватися з Угорщиною
- Україна передала сигнал про готовність до зустрічі з новим урядом Угорщини на найвищому політичному рівні.
- Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що провал антиукраїнської риторики в Угорщині дає шанс прискорити євроінтеграцію України і розблокувати кредит ЄС.
Україна готова спілкуватись із новим урядом Угорщини. Відповідні сигнали були передані на найвищому рівні.
Про це інформує Міністерство закордонних справ.
Дивіться також "Вето на гроші для України можуть зняти": що Угорщина вимагатиме натомість
Про що заявили у МЗС?
За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Київ уже передав угорській стороні сигнал про готовність до проведення зустрічі на найвищому політичному рівні.
Провал антиукраїнської риторики під час виборів в Угорщині став сигналом для подібних політичних сил в інших країнах, що така риторика не працює,
– наголосив міністр.
Крім того, Сибіга прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині. Він зазначив, що після тривалих провокацій з боку уряду Віктора Орбана нині з'явився шанс прискорити процес євроінтеграції України.
Також це може посприяти офіційному відкриттю шести переговорних кластерів, розблокуванню кредиту ЄС на 90 мільярдів євро та посиленню 20-го пакета санкцій проти Росії, додав глава МЗС.
Важливо! Політтехнолог Тарас Загородній у коментарі 24 Каналу зауважив, що зміна політичного обличчя в Угорщині не обов'язково призведе до зміни курсу щодо України. Експерт припустив, що Мадяр може бути лояльнішим у своїх заявах щодо України, однак позиція країни щодо вступу Києва до ЄС може й не змінитись. Будапешт, каже, й надалі переслідуватиме власні інтереси "у межах уже сформованої лінії".
Яка риторика Петера Мадяра щодо України?
Новообраний прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що розблокує кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро після того, як Київ відновить нафтопровід "Дружба". Перший транш в такому разі очікується у другому кварталі 2026 року.
Програш Орбана свідчить про зміну політичного курсу Угорщини – країна відмовляється від орієнтації на Росію, втім однак залишається залежною через нафтопровід "Дружба".
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк припустив, як зміняться відносини України та Угорщини. За його словами, між Києвом та Будапештом можна досягти взаємовигідного партнерства.