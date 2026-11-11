11 iPhone 18 на понад мільйон гривень: на Львівщині митники зупинили контрабанду

На Львівщині 9 та 10 листопада зупинили спробу ввезення 11 iPhone через пункти пропуску Краковець і Шегині. Партію гаджетів останньої серії везли без сплати мита.

Вартість контрабанди склала понад мільйон гривень. Про це повідомили у Львівській митниці.

Що відомо про контрабанду?

Спроби провезення контрабандної техніки працівники виявили під час огляду двох легкових автомобілів. Транспортні засоби прямували в Україну із Польщі. Водії обох транспортних засобів намагалися перетнути державний кордон без сплати передбачених митних платежів.

Перший випадок зафіксували у понеділок, 9 листопада, близько 20:20 на пункті пропуску Краковець – Корчова. Під час перевірки автомобіля Mercedes Benz під керуванням жителя Чернівців митники разом із прикордонниками знайшли п'ять нових iPhone 18 Pro, які кермувальник не вказав у декларації.

Другий інцидент стався у вівторок, 10 листопада, о 01:15 у пункті Шегині – Медика. Із сусідньої країни прибув ще один Mercedes Benz, водій якого транспортував повз митний контроль шість незадекларованих iPhone 18 Pro Max.

За обома фактами порушення законодавства інспектори склали протоколи за частиною другою статті 471 Митного кодексу України.

Митники виявили контрабанду телефонів / Фото Львівської митниці

Нагадаємо, на Одещині прикордонники виявили в автомобілі українця схованки з великою сумою іноземної валюти. Згортки з грошима, загорнуті у шкарпетки та поліетилен, знайшли в порогах під дверима, у важкодоступних місцях під капотом і всередині корпусів фар.