У Польщі неподалік кордону з Білоруссю впала повітряна куля з сотнями пачок сигарет

У гміні Сокулка Підляського воєводства знайшли повітряну кулю. Наразі поліція охороняє місце знахідки.

Кулю знайшли в полі в селі Соколани, що розташоване за десяток кілометрів від кордону з Білоруссю. Про це повідомляє радіостанція RMF FM.

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Деталі падіння повітряної кулі

Ймовірно, кулю використовували для перевезення контрабанди. Об'єкт перевірили піротехніки та встановили, що в пакунку було 1200 пачок сигарет без польських акцизних марок.

Кілька тижнів тому в цій місцевості знайшли повітряні кулі, до яких були прикріплені локатори та нелегальні тютюнові вироби.

Схожі випадки

Нещодавно про схожі інциденти з використанням метеокуль для переправлення контрабанди з Білорусі зафіксували у Литві.

Глава МВС Литви Агне Білотайте заявила, що винесе на розгляд парламенту поправки до законодавства. Вони дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, які незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.