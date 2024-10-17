У Польщі неподалік кордону з Білоруссю впала повітряна куля з сотнями пачок сигарет
Джерело:RMF FM
У гміні Сокулка Підляського воєводства знайшли повітряну кулю. Наразі поліція охороняє місце знахідки.
Кулю знайшли в полі в селі Соколани, що розташоване за десяток кілометрів від кордону з Білоруссю. Про це повідомляє радіостанція RMF FM.
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Деталі падіння повітряної кулі
Ймовірно, кулю використовували для перевезення контрабанди. Об'єкт перевірили піротехніки та встановили, що в пакунку було 1200 пачок сигарет без польських акцизних марок.
Кілька тижнів тому в цій місцевості знайшли повітряні кулі, до яких були прикріплені локатори та нелегальні тютюнові вироби.
Схожі випадки
Нещодавно про схожі інциденти з використанням метеокуль для переправлення контрабанди з Білорусі зафіксували у Литві.
Глава МВС Литви Агне Білотайте заявила, що винесе на розгляд парламенту поправки до законодавства. Вони дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, які незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.