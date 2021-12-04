"Здоров'ю шкодить все, крім кисню": до чого призвело збільшення акцизу на тютюнові вироби

Станом на серпень 2021 року, згідно з попередніми даними Kantar, частка нелегального ринку тютюнових виробів в Україні досягла історичного рекорду в 18,1%. Міжнародні виробники пов'язують це зі збільшенням акцизу на тютюновий ринок.

У Податковому комітеті Верховної Ради України наголосили, що готові дискутувати з бізнесом, однак зауважили, що "здоров'ю шкодить все, крім кисню". До чого може привести "податкова колізія" між владою та бізнесом та як це вплине на українців – розбирався сайт 24 каналу.

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Як підвищувався акциз на ТВЕНи У січні 2020 року було ухвалено закон №466, згідно з яким акцизи на тютюнові вироби для електричного нагрівання (далі – ТВЕНи) збільшувалися на 320%. Голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що це було зроблено для того, щоб "зрівняти сигарети з фільтрами".

В інтерв'ю У січні 2020 року було ухвалено закон №466, згідно з яким акцизи на тютюнові вироби для електричного нагрівання (далі – ТВЕНи) збільшувалися на 320%. Голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що це було зроблено для того, щоб "зрівняти сигарети з фільтрами".В інтерв'ю 24 каналу держслужбовець зазначив, що бізнес закликав зменшити відсоток, на який планували підіймати акциз. Він лобіював його підняття на 250%, а не на 320%, як передбачав законопроєкт, а різницю хотів відтермінувати.

Контрабанда

у лютому 2021 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував поправки до законопроєкту №4278, які знижують на 30% акциз на ТВЕНи – IQOS та GLO. Однак нині є домовленість з Арахамією про те, що згаданої поправки не буде в законі.

Експерти впевнені, що податкова політика негативно вплинула на ринок тютюнових виробів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Рік тому, коли ми розпочали інформаційну кампанію щодо нелегального ринку тютюнових виробів, його частка становила 6,9% ринку України. Через рік цей показник сягнув 18,1% – майже 300% зростання за 12 місяців. Це понад 14,4 мільярда гривень втраченого доходу бюджету України,

– наголосив гендиректор компанії Japan Tobacco Ukraine Пол Холловей.

Незаконні гравці ринку збільшують свої прибутки, розширюють інфраструктуру збуту, зазначив гендиректор компанії British American Tobacco Ukraine Кахабер Бенідзе. Він додав, що водночас легальним виробникам тютюнової продукції доводиться працювати "в умовах постійно зростаючого адміністративного та фінансового навантаження".

Легальний ринок тютюнових продуктів скоротився на 40%, зазначив Чернак / Інфографіка асоціації "Укртютюн"

Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету. За останні три роки легальний ринок тютюнових продуктів скоротився на 40%, натомість обсяги торгівлі нелегальними сигаретами набувають небачених досі масштабів,

– зазначив директор компанії Imperial Tobacco Ukraine Растіслав Чернак.

Від імені виробників тютюнових виробів Чернак запропонував продовжити термін досягнення акцизного оподаткування Євросоюзу на 5 років. На його думку, такі дії допоможуть стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і з надходженнями до бюджету від тютюнової галузі.

щороку (до 2025-го) акциз на тютюнові вироби додатково зростатиме на 20%, щоб за чотири роки досягнути акцизного оподаткування ЄС.

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Втрата інвестицій

Костас Салварас, гендиректор Philip Morris Ukraine, звернув увагу на ще один наслідок "непередбачуваності регулювання тютюнової галузі" у країні – втрату інвестицій.

Три з наших компаній готові розглянути можливість локалізувати виробництво тютюновмісних виробів для електричного нагрівання в Україні, якщо держава створить відповідні умови… Така локалізація за 3 роки принесе Україні понад шість мільярдів гривень інвестицій та близько чотирьох мільярдів додаткового податку на прибуток. Вигода для платіжного балансу країни складе близько 15 мільярдів гривень,

– резюмував він.

Що каже влада

Данило Гетманцев, голова Податкового комітету Верховної Ради України, планує дискутувати з представниками бізнесу та колегами з парламенту щодо акцизів на ТВЕНи. Однак він наголошує: "Я не приймаю будь-яку аргументацію галузі щодо того, що ТВЕНи є менш шкідливим продуктом для споживання". На його думку, "здоров'ю шкодить все, крім кисню".

Чому акцизи на цигарки з фільтром повинні підвищуватися, а на ТВЕНи – ні? Я абсолютної логіки не бачу. Однак ми ще будемо дискутувати з бізнесом,

– сказав Гетманцев у коментарі сайту 24 каналу.

Очільник Податкового комітету ВРУ вважає, що "здоров'ю шкодить все, крім кисню" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Важливі дані

В Україні палить близько 23% населення, зазначив на прессніданку президент міжнародної фундації "За світ без куріння" Дерек Ях. За його словами, чоловіки курять втричі більше за жінок.

Кожного року в Україні від наслідків тютюнокуріння помирають 85 тисяч осіб. Захворювання серця, рак легень та інсульт – найпоширеніші причини смерті людей. Цю цифру можна значно зменшити, якщо підтримати курців на шляху відмови від куріння,

– наголосив він.

Дерек Ях назвав найпоширеніші причини смерті людей / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Смертельну небезпеку для курців становить не нікотин, а продукти горіння, пояснив Ях. На його думку, найкращий приклад боротьби з тютюнокурінням показала Великобританія. Протягом останніх десяти років у Сполученому Королівстві скоротився рівень куріння населення з 21% до нинішніх 14,5%, уточнив він.

Президент фундації розповів, що у Великій Британії акциз на електронні сигарети відсутній, а на тютюн для нагрівання – значно менший акциз, ніж на класичні сигарети. Національна служба здоров'я Великобританії впевнена, що використання електронних сигарет є дорогою до відмови від куріння.