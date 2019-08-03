Контрабанда из Украины в "ЛНР" с сюрпризом: схемы доставки и последствия для покупателей

Рынки и супермаркеты "ЛНР" наводнены контрабандным украинским товаром.

Схем доставки продуктов любимых "республиканцами" торговых марок несколько. Первый через Россию машинами и тачками через мост со Станицы Луганской. Второй способ быстрее, хотя по организации всего процесса перемещения товара простым его никак не назовешь.

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В так называемую организованную преступную группировку включено множество людей. Вершиной пирамиды выступают обычно один-два человека с обеих берегов Северского Донца. Причем часто со стороны "республики" процессом руководит не выездной по причине своего "военного" прошлого администратор. Их задача – координация доставки груза и его перемещение от КПП "Станица Луганская" в Луганск.

Условно, администратор мониторит потребительский спрос "республики". Что будет продаваться и что у него заберут оптом. С поправкой, что это "что-то" должно быть в списках разрешимого к ввозу в "ЛНР" и вывозу из Украины. Сейчас это зимние сорта яблок, сыр, сливочное масло, колбаса, рошеновские конфеты, пекинская капуста, майонез. Администратор со стороны Станицы организует подвоз товара к мосту со стороны Украины. Сотни тачечников по 75 кг (за вычетом веса тачки) перемещают товар через мост.

В день по мосту проходит от 1000 человек. Грузчики принимают коробки и мешки, загружают ими газели, которыми наводнена стоянка у моста. Водитель сдает груз на оптовые рынки "республики". Не то, чтобы просто, но все предельно прозрачно.

Самая интеллектуальная часть работы у администратора – найти рынок сбыта и организовать цепочку перемещений по оба берега реки. Самая трудоемкая работа у тачечника, который тратит практически весь день на то, чтобы с учетом очередей из пенсионеров на том мосту перевезти груз с одного берега реки на другой и вернуться домой. Грузчик в этой иерархической цепочке получает 400 – 500 рублей за день работы. Тачечник – 300 грн. А администратор имеет на каждом проданном яблоке от 10 рублей накрутки.

Но самое занятное, место приемки товара – это стоянка машин у КПП "Станица Луганская" со стороны общественных туалетов. Место не броское и не на виду, но в тоже время близкое к мосту. Рядом дежурит машина "полиции", "ГАИ", таможня. Никто никому не мешает в этом странном соседстве, работая, очевидно, в четком тандеме. Все знают о цепочке перемещений товара и этой ювелирной в рамках закона деятельности. Смущает только то, что весь товар собирается в прямом смысле у общественных туалетов – твердый сыр, колбаса, масло, конфеты, фрукты.

Часто ящиками с продуктами питания облеплены стены общественных туалетов в ожидании машин для разгрузки, а разгружаются ящики прямо на землю возле сортиров. Уже через несколько часов этими продуктами с "душком" наполнятся прилавки местных супермаркетов и рынки. Беловодское масло продается от 420 рублей за килограмм как самое качественное, огромные зимние яблок фасуют по два в сетки, и выходит, что одно такое яблоко стоит до 25 рублей. Украинские твердые сыры идут от 400 рублей за килограмм. И главное, никаких медкнижек или необходимых флюорографий всем работникам этой пирамиды не нужно. И эпидемия кори в этом случае самое незначительное из того, чего можно бояться в этой контрабанде на продуктах питания.

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