Без ТЦК і фокус на тилові посади: що пропонують добровольцям 60+
- Добровольці віком від 60 років можуть укласти контракт на військову службу в Україні без звернення до ТЦК, зосереджуючись на тилових посадах.
- Контракт передбачає випробувальний термін 6 місяців та вимагає медичного огляду для підтвердження придатності до служби.
Добровольці віком від 60 років можуть укласти контракт на проходження військової служби в Україні без обов’язкового звернення до ТЦК. Контракт передбачений на один рік, а робота проходитиме здебільшого на тилових посадах.
Про це розповідає офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель для "РБК-Україна".
Що відомо про контракт 60+?
Контракт доступний виключно на добровільних засадах для осіб старше 60 років. Перед підписанням необхідно пройти ВЛК та отримати медичний висновок про придатність до служби.
Крім того, передбачено випробувальний термін тривалістю 6 місяців, протягом якого оцінюється відповідність кандидата до обраної посади.
На відміну від традиційної процедури, добровольці 60+ не проходять первинного оформлення через ТЦК – вони звертаються безпосередньо до вибраної військової частини, де проходять співбесіду. Після погодження командир частини інформує центри комплектування про необхідність медичного огляду кандидата, або ж кандидат самостійно подає документи за місцем проживання.
Такі добровольці переважно призначатимуться на тилові посади – у структурні ланки солдатського, сержантського, старшинського або, за наявності відповідної підготовки, офіцерського складу. Позиції можуть включати логістичне забезпечення, адміністративну підтримку, технічні та організаційні функції, що не передбачають участі у бойових діях без потреби.
Хто може підписати контракт 60+?
Перевагу при відборі мають ті кандидати, хто: раніше служив у ЗСУ та був звільнений після 2015 року; має статус учасника бойових дій; володіє дефіцитними спеціальностями; має актуальну військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді без потреби перепідготовки.
Розмір грошового забезпечення залежить від посади та місця служби й не має окремих спеціальних умов саме для цієї вікової категорії. Тобто добровольці 60+ отримують ті самі виплати, що й інші військовослужбовці на відповідних посадах, без додаткових пільг або знижень.
Після скасування або припинення воєнного стану такі контракти автоматично розриваються, а військовослужбовців звільняють зі служби.