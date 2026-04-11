Куди відправляють служити чоловіків після 60 років: йдеться не лише про тилові посади

За законом, загальній мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас українці старшого віку також можуть долучитися до лав Збройних Сил – якщо мають таке бажання.

Хто може укласти контракт після 60 років та що для цього потрібно – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як укласти "Контракт 60+"?

Можливість долучитися до війська після 60 років передбачає ухвалений у 2025 році закон №4539-IX, відомий як "Контракт 60+". Документ дозволяє громадянам вступати на службу за контрактом, якщо вони пройшли необхідну перевірку та визнані придатними за станом здоров'я.

Контракт підписується на один рік із правом подальшого продовження ще на рік і більше – на весь період дії воєнного стану.

Добровольці віком 60+ можуть обрати службу в будь-якому роді військ: тобто як на бойових, так і на тилових чи адміністративних посадах. Натомість ключовою вимогою є письмова згода командира військової частини.

Щоб підписати контракт, потрібно пройти кілька етапів:

отримати лист-погодження від командира частини, де планується служба (для офіцерів додатково потрібне погодження Генштабу ЗСУ);

звернутися з цим документом і заявою до ТЦК та СП за місцем проживання чи перебування або надіслати папери поштою;

пройти військово-лікарську комісію, яка визначить придатність до служби;

після висновку ВЛК прибути до військової частини та укласти контракт.

Важливо! Гарантований термін служби на зазначеній у контракті посаді становить шість місяців. Після цього військового можуть перевести на інше місце служби, а за власним бажанням і за згодою командира – навіть раніше.

Як змінюється процедура ВЛК в Україні?