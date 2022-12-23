Прігожин натякнув найманцям: контракт закінчиться тільки, коли вони помруть

Росія зазнає колосальних втрат. Зокрема, частенько на концерт до Кобзона вирушають вагнерівці. Спершу вони підписують контракти та їдуть вбивати українців, а тоді потрапляють у чорні пакети.

На концерт до Кобзона вкотре вирушили декілька вагнерівців. Провести їх до пекла показово приїхав сам Прігожин. Огидні кадри опублікували росЗМІ, інформує 24 канал.

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Загалом вагнерівців кидають на фронт як "гарматне м'ясо". Тим часом на похороні Прігожин навіть розщедрився на троянди. Під сумну музику він заявив, що контракт цих "двохсотих" закінчився. Вочевидь, натякнув ще живим вагнерівцяв, що смерть – їхній єдиний шанс розірвати контракт.

Росія зазнає таких втрат, що вже не знає, де набрати "гарматного м'яса". Тим часом Прігожин вже хоче відправляти жінок на війну в Україну. Кухар Путіна заявив, що щодо цього "є опір, але, думаю, дотиснемо".

Станом на 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 100 950 окупантів. Також знищили чимало ворожої техніки.