У ЗСУ з'явилися нові контракти для небойових посад: скільки платять і як довго служити

Міноборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Він передбачає чіткі умови служби і виплат, а також гарантовану відстрочку після завершення контракту.

За цим контрактом доведеться служити 24 місяці, розповідають у міністерстві.

Дивіться також Понад 350 військових після СЗЧ повернулися на службу: які бригади погодили найбільше рапортів

Які умови служби і виплати передбачає новий контракт

Новий базовий контракт доступний як військовозобов'язаним, так і чинним військовослужбовцям. Його можуть укласти діловоди, бухгалтери, кухарі, майстри та інші фахівці, які служать не на бойових і не на піхотно-штурмових посадах.

Ким можна служити на небойових посадах за новим контрактом / Фото Міноборони

Після завершення контракту військовий гарантовано отримує не менше шести місяців відстрочки.

Її тривалість може бути більшою:

за кожен день виконання бойових завдань додається ще один день відстрочки;

за кожен рік служби до 2022 року – ще один місяць.

Загальний термін відстрочки визначають з урахуванням усіх підстав.

Базове грошове забезпечення складається з:

20 тисяч гривень базової ставки;

до 10 тисяч гривень додаткової винагороди за виконання завдань у тилу.

У такий спосіб військовослужбовець на небойовій посаді отримуватиме щонайменше 30 гривень гривень на місяць.

Остаточна сума залежить від вислуги років, військового звання, посади та виконаних завдань.

Варто розуміти, що під час війни тиловиків можуть залучити до виконання бойових завдань.

Зокрема, за роботу на пункті управління, у штабі або за безпосередню участь у бойових діях грошове забезпечення нараховуватиметься за умовами бойового контракту.

Якщо ж військовий виконуватиме завдання на передовій, виплати здійснюватимуться за нормами піхотно-штурмового контракту.

При першому укладенні контракту також виплачують одноразову допомогу від 27 до 33 тисяч гривень (залежно від військового звання). Крім того, раз на рік військові можуть отримати допомогу на оздоровлення – від 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Міноборони також запроваджує систему винагород для військових, які розробляють нові технології та рішення для фронту. Уряд уже підтримав новий порядок ліцензування таких розробок. Це дозволить передавати їх у серійне виробництво через прозорий механізм на платній основі. Автори військових розробок отримуватимуть щонайменше 25% доходів від їх ліцензування.