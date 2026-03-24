Від співбесіди до наказу: як гарантовано потрапити на службу до обраної військової частини

Стати на захист держави українці можуть шляхом мобілізації, дія якої подовжена щонайменше до травня 2026, або обравши контрактну службу. Перевагою останнього варіанту є можливість самостійно обрати підрозділ.

Втім, для цього варто діяти за відповідним алгоритмом, а також знадобиться рекомендаційний лист. Детально про це розповіли в Міноборони України.

Як потрапити на службу в обрану військову частину?

Щоб розпочати шлях до контрактної служби в ЗСУ, спершу варто обрати конкретну вакансію та військову частину. Зробити це можна кількома способами:

через рекрутингові центри різних родів військ (Сухопутні війська, ДШВ, ВМС, Сили ТрО, ССО, СБпС);

офіційні сайти й соцмережі корпусів і бригад;

застосунок "Резерв+";

сервіси в "Дії" (зокрема "Лінія дронів" для операторів БпЛА та роботизованих систем);

центри при ЦНАПах;

сайти з працевлаштування, що співпрацюють із Міноборони (LobbyX, Work.ua та Robota.ua).

Перед подачею варто підготувати резюме з інформацією про освіту, досвід і навички, а також визначитися з бажаним напрямком служби.

Після обрання вакансії починається взаємодія з військовою частиною. Вона зазвичай включає співбесіду, перевірку фізичної підготовки та психологічне тестування.

За її результатами кандидат отримує рекомендаційний лист ("відношення") від частини. У ньому зазначається, чи входить підрозділ до переліку пріоритетного комплектування.

Якщо так – документ є обов'язковим до врахування, якщо ні – його мають додатково погодити з вищим командуванням.

Алгоритм, як стати на службу в бажаний підрозділ: дивіться пояснення від Міноборони

Далі потрібно звернутися до центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП із цим листом і пакетом документів: паспортом, ідентифікаційним кодом, документами про освіту, автобіографією, військовим квитком, фото, довідками про несудимість і склад сім'ї.

Там уточнюють облікові дані та формують особову справу. Після цього кандидат проходить військово-лікарську комісію та професійно-психологічний відбір (направлення на ВЛК можна отримати і через "Резерв+" без відвідування ТЦК).

Якщо обрана посада не підходить, можуть запропонувати інші варіанти в межах тієї ж частини. Наступний етап – отримання направлення та підписання контракту безпосередньо у військовій частині.

Контракт укладає командир, після чого видається наказ про зарахування. Якщо кандидат не має військового досвіду за останні 10 років або не відповідає профільній спеціальності, його направляють на базову підготовку тривалістю 51 день, після чого – до місця служби.

Важливо! Контракти зазвичай укладаються на термін від 1 до 5 років (для пілотів – до 10), однак у період воєнного стану вони продовжуються автоматично до його завершення.

Водночас існує окремий "Контракт 18 – 24" із чітко визначеним строком служби – 1 або 2 роки. Також короткотермінові контракти (на 1 рік) доступні для медиків, психологів і осіб віком від 60 років.

Для молоді до 25 років діє спеціальна пропозиція з фіксованим терміном служби та одноразовою виплатою до 1 мільйона гривень. Подати заявку можна через рекрутингові центри, офіційний сайт, застосунок "Резерв+" або безпосередньо у військових підрозділах.

