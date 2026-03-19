Як підписати контракт із ЗСУ у 2026 році: пояснення Міноборони

Українці можуть самостійно обрати підрозділ і посаду у війську, підписавши контракт із ЗСУ. У Міноборони пояснили покроковий алгоритм – від пошуку вакансії до зарахування у військову частину.

Українці можуть долучитися до лав Збройних сил України за контрактом. Це дозволяє військовозобов'язаним самостійно обрати посаду та військову частину. Покрокову інструкцію щодо рекрутингу оприлюднило Міністерство оборони.

Як проходять етапи підписання контракту?

Першим етапом є пошук вакансії та підрозділу. Це можна зробити через рекрутингові центри різних родів військ, сайти бригад і корпусів, застосунки Резерв+ і Дія, а також через платформи пошуку роботи, які співпрацюють із Міноборони.

У відомстві радять заздалегідь підготувати резюме з описом освіти, досвіду та навичок, а також визначитися з бажаним напрямком служби. Це значно пришвидшує підбір відповідної посади.

Після обрання вакансії кандидат проходить етап комунікації з військовою частиною – самостійно або за допомогою рекрутера. Зазвичай це включає співбесіду, перевірку фізичної підготовки та психологічне тестування. За результатами кандидат отримує рекомендаційний лист від військової частини. У ньому зазначається, чи входить підрозділ до переліку пріоритетного комплектування, що впливає на обов’язковість врахування цього документа.

Як проходять етапи підписання контракту для служби в ЗСУ / Інфографіка Міноборони

Наступний етап – звернення до центру рекрутингу або територіального центру комплектування (ТЦК) із пакетом документів. Серед необхідного:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи про освіту,

автобіографія,

військовий квиток,

фото,

довідки.

Після цього кандидата направляють на військово-лікарську комісію та професійно-психологічний відбір. Згенерувати направлення на ВЛК можна також через застосунок Резерв+ без попереднього візиту до ТЦК. У разі невідповідності обраній посаді кандидату можуть запропонувати альтернативні варіанти в межах тієї ж військової частини.

Після завершення відбору ТЦК видає направлення на підписання контракту. Контракт підписується безпосередньо командиром частини, після чого видається наказ про зарахування. Якщо кандидат не має нещодавнього військового досвіду, його направляють на базову підготовку тривалістю 51 день.

Зазвичай контракт укладається на термін від 1 до 5 років, а для окремих спеціальностей – довше. Водночас через воєнний стан дія контрактів автоматично продовжується до його завершення, за винятком окремих категорій, зокрема програми "Контракт 18 – 24".

Що потрібно знати про "Контракт 18 – 24"?