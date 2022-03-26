Контратаки та результативні ракетні удари: ЗСУ проводять оборонну операцію

Збройні Сили України проводять стратегічну оборонну операцію. В деяких містах вони атакують окупантів.

Про це 26 березня розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що ЗСУ завдають противнику ракетних та артилерійських ударів.

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"Удари дуже результативні. Орієнтовні втрати противника на сьогоднішню добу становлять понад 16 тисяч 400 осіб", – сказав Арестович.

Контрнаступ на Київщині

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів 25 березня, що ЗСУ провели контрнаступ у Київській області. Військовим вдалось звільнити деякі населені пункти. Олексій Данілов сказав, що вдалося стабілізувати ситуацію на Київщині.

Цей контрнаступ абсолютно продуктивний. Ми знищуємо, нині є звільнені населені пункти на території Київської області,

– зазначив секретар РНБО.

Арестович про ситуацію на фронті: дивіться відео