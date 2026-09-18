"Засліпили" російську розвідку: як в операції "Вівальді" відкривались шляхи штурмовикам ЗСУ

Українські захисники масово знищували розвідувальні безпілотники російських військ на фронті під час операції "Вівальді". Це дозволило штурмовикам непомітно прорвати ворожу оборону та відбити значну частину територій.

Позбавлені інформації про ситуацію на полі бою, окупанти звітували своєму командуванню про утримання позицій, які насправді вже контролювали українські військові. Нові деталі контрнаступу розповіли у Третьому армійському корпусі.

Як проходив штурм та які результати

Знищення ворожих розвідників дозволило українським силам застосувати тактику механізованих наступів під прикриттям екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

За словами військових, поки росіяни діяли навмання через знищення їхніх розвідувальних дронів, штурмові групи та бронетехніка Сил оборони приховано маневрували, швидко вклинювалися в оборону противника та розвивали наступ.

Успішну операцію забезпечила спільна робота одразу кількох підрозділів. Зокрема, до неї залучили 1030-й зенітний ракетний полк "Аквілла", сили ППО 66-ї, 60-ї окремих механізованих бригад, 3-ї штурмової та 125-ї бригади ТрО, а також пілотів 3-го прикордонного загону.

До слова, перший етап військової операції "Вівальді" вже приніс перші результати на Донеччині. Українські бійці без втрат вибили росіян із селища Середнє, зачистивши та повернувши його під контроль.

Загалом Силам оборони вдалося звільнити територію, площа якої перевищує розміри Житомира. Йдеться про 85 квадратних кілометрів.