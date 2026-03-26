Контрнаступ на Півдні: у ЗСУ розповіли, скільки території вдалося повернути
26 березня, 12:38
Сергій Попович
Основні тези
  • ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку та відновили контроль над 440 кв. км території.
  • Втрати ворога склали 3676 осіб, 13 ББМ, 141 автомобіль, 250 артилерійських систем, 153 мото/квадро техніки, 8 танків, 1283 БпЛА, та 140 пунктів управління БпЛА.

На Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ. Українським захисникам вдалося звільнити вже 9 населених пунктів та захистити 3.

Про це розповіли у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Скільки територій вдалося звільнити Силам оборони?

Збройні сили України продовжують операцію на Олександрівському напрямку. Вжа вдалося звільнити 9 населених пунктів (7 – у Дніпропетровській області, 2 – в Запорізькій області), ще 3 населені пункти зачищені від противника.

Сили ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над близько 440 квадратними кілометрами території.

Втрати ворога склали:

  • Особового складу – 3676;
  • ББМ – 13;
  • Автомобільної техніки – 141;
  • Артилерійські системи – 250;
  • Мото/квадро техніка – 153;
  • Танки – 8;
  • БпЛА типу "Крило" – 1283;
  • Пункти управління БпЛА – 140.

Що Зеленський казав про успіхи українських військових на Півдні?

  • Виступаючи у британському парламенті президент України Володимир Зеленський заявив, що на момент 18 березня за 30 днів українські війська повернули більше територій, ніж Росія захопила за цей період.

  • Він заявив, що Україна на 15 березня повернула контроль над 434 квадратними кілометрами та зірвала плани Росії на новий наступ.

  • В етері 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що згідно з задумом російських генералів саме через наявність більшого людського ресурсу можна було б розтягнути фронт настільки, щоб ЗСУ не могли накопичити на критичних напрямках ресурси й резерв.