Контрнаступ на Півдні: у ЗСУ розповіли, скільки території вдалося повернути
- ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку та відновили контроль над 440 кв. км території.
На Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ. Українським захисникам вдалося звільнити вже 9 населених пунктів та захистити 3.
Про це розповіли у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Скільки територій вдалося звільнити Силам оборони?
Збройні сили України продовжують операцію на Олександрівському напрямку. Вжа вдалося звільнити 9 населених пунктів (7 – у Дніпропетровській області, 2 – в Запорізькій області), ще 3 населені пункти зачищені від противника.
Сили ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над близько 440 квадратними кілометрами території.
Втрати ворога склали:
- Особового складу – 3676;
- ББМ – 13;
- Автомобільної техніки – 141;
- Артилерійські системи – 250;
- Мото/квадро техніка – 153;
- Танки – 8;
- БпЛА типу "Крило" – 1283;
- Пункти управління БпЛА – 140.
Що Зеленський казав про успіхи українських військових на Півдні?
Виступаючи у британському парламенті президент України Володимир Зеленський заявив, що на момент 18 березня за 30 днів українські війська повернули більше територій, ніж Росія захопила за цей період.
Він заявив, що Україна на 15 березня повернула контроль над 434 квадратними кілометрами та зірвала плани Росії на новий наступ.
В етері 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що згідно з задумом російських генералів саме через наявність більшого людського ресурсу можна було б розтягнути фронт настільки, щоб ЗСУ не могли накопичити на критичних напрямках ресурси й резерв.