Контрнаступ на Півдні: у ЗСУ розповіли, скільки території вдалося повернути

На Олександрівському напрямку триває контрнаступальна операція ЗСУ. Українським захисникам вдалося звільнити вже 9 населених пунктів та захистити 3.

Про це розповіли у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Скільки територій вдалося звільнити Силам оборони?

Збройні сили України продовжують операцію на Олександрівському напрямку. Вжа вдалося звільнити 9 населених пунктів (7 – у Дніпропетровській області, 2 – в Запорізькій області), ще 3 населені пункти зачищені від противника.

Сили ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над близько 440 квадратними кілометрами території.

Втрати ворога склали:

Особового складу – 3676;

ББМ – 13;

Автомобільної техніки – 141;

Артилерійські системи – 250;

Мото/квадро техніка – 153;

Танки – 8;

БпЛА типу "Крило" – 1283;

Пункти управління БпЛА – 140.

