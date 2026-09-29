Українські сили звільнили ще п'ять населених пунктів під час спецоперації "Вівальді"

Державні прапори України знову замайоріли у ще п'яти населених пунктах Донеччини. Українським військовим вдалось їх звільнити під час третього етапу спецоперації "Вівальді".

Про це 29 вересня проінформував Третій армійський корпус.

Які села звільнено?

Бійці корпусу розповіли, що разом із приданими силами провели успішні наступальні дії в рамках чергового етапу спецоперації "Вівальді".

Військовослужбовці повернули населені пункти Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка, які були окуповані російською армією. Захисники витіснили ворога та встановили синьо-жовті стяги у повернених під контроль селах.

Українські військові на звільнених територіях: дивіться відео

У корпусі зазначили, що готуються до подальших дій на фронті.

Нагадаємо, від початку наступальних дій на Лиманському напрямку вже звільнено 176 квадратних кілометрів української землі. Втрати російських військ за цей етап склали близько двох тисяч осіб, а понад 250 окупантів – взято в полон.

За словами командира Третього армійського корпусу бригадного генерала Андрія Білецького, головною ціллю третього етапу операції було селище Нове. Адже контроль над висотами навколо нього дає ініціативу на плацдармі.