Бєлгород "чекає" на контрнаступ ЗСУ: українці потролили росіян медалями від "ГУР"

Окупанти продовжують боятися, що ЗСУ підуть на Бєлгородщину та інші західні регіони їхньої держави. Водночас користувачі мережі вирішили потролити громадян Росії, опублікувавши світлини з медалями за нібито "возз'єднання Слобожанських земель".

У вівторок, 9 травня, коли росіяни святкували так званий "День Побєди", наші земляки віришили трішки пожартувати з окупантів, налякавши їх тим, що нібито українська влада вже має відзнаки за "визволення Бєлгорода".

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Гумор найвищого рівня

Власне, на медалях красується надпис "За возз'єднання Слобожанських земель" та "Бєлгород", а також є емблема Головного управління розвідки України.

Окрім того, у "документах", які прикріплені до "нагород", йдеться про те, що ГУР замовило терміновий тираж таких відзнак до 11 травня. Також там згадано про Курськ та Воронеж.

Як українці тролили росіян медалями / фото з групи "Українські державні нагороди та інші відзнаки"

Зверніть увагу! У коментарях до допису можна побачити чимало позитивних коментарів українців та баталії між ними стосовно того, як правильно писати: "Бєлгород" чи "Білгород".

Інші учасники обговорення відповідають дискутантам: "Головне – ціль і процес!"

Чутки про наступ ЗСУ на Бєлгород