Бєлгород "чекає" на контрнаступ ЗСУ: українці потролили росіян медалями від "ГУР"
Окупанти продовжують боятися, що ЗСУ підуть на Бєлгородщину та інші західні регіони їхньої держави. Водночас користувачі мережі вирішили потролити громадян Росії, опублікувавши світлини з медалями за нібито "возз'єднання Слобожанських земель".
У вівторок, 9 травня, коли росіяни святкували так званий "День Побєди", наші земляки віришили трішки пожартувати з окупантів, налякавши їх тим, що нібито українська влада вже має відзнаки за "визволення Бєлгорода".
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Гумор найвищого рівня
Власне, на медалях красується надпис "За возз'єднання Слобожанських земель" та "Бєлгород", а також є емблема Головного управління розвідки України.
Окрім того, у "документах", які прикріплені до "нагород", йдеться про те, що ГУР замовило терміновий тираж таких відзнак до 11 травня. Також там згадано про Курськ та Воронеж.
Як українці тролили росіян медалями / фото з групи "Українські державні нагороди та інші відзнаки"
Зверніть увагу! У коментарях до допису можна побачити чимало позитивних коментарів українців та баталії між ними стосовно того, як правильно писати: "Бєлгород" чи "Білгород".
Інші учасники обговорення відповідають дискутантам: "Головне – ціль і процес!"
Чутки про наступ ЗСУ на Бєлгород
- Варто сказати, що інформація стосовно "можливого контрнаступу" української армії на західні регіони Росії поширюється вже не перший місяць. Зокрема, на кремлівському телебаченні "молилися", аби США заборонили українській армії йти на прикордонні міста їхньої держави.
- Ситуацію якось доводилось коментувати навіть губернатору Бєлгородської області Росії В'ячеславу Гладкову. Він запевняв, що це все "лякалки", яким не потрібно вірити.
- Окрім того, в Збройних Силах неодноразово наголошували, що ціллю України в цій війні є вихід на кордони 1991-го. Себто, очевидно, ніхто ніякий наступ на Бєлгород та інші міста не планує.