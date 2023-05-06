Контрнаступ ЗСУ неминучий, заяви про евакуацію росіян з Запоріжжя невипадкові, – Фейгін

Гауляйтер Запорізької області Євгєній Балицький оголосив про "евакуацію" населення 18 населених пунктів. Ці заяви робляться з дозволу Кремля. Росіяни розуміють, що контрнаступ ЗСУ неминучий.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політичний діяч і правозахисник Марк Фейгін. За його словами, колаборанти у Запорізькій області намагаються уникнути відповідальності.

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"Вони розуміють, що контрнаступ ЗСУ неминучий. Усі ці заяви робляться не випадково, а з дозволу військово-політичного керівництва Росії. Вони намагаються уникнути відповідальності, що це не вони розпочали війну, а російська влада", – зауважив він.

Чи можуть росіяни вдарити по реактору ЗАЕС

Фейгін зазначив, що росіяни можуть готувати провокації на Запорізькій АЕС, але такі дії дуже небезпечні. На його думку, поки окупанти не будуть бити по реакторах, але від ворога можна очікувати всього.

Наслідки можуть бути непередбачувані, якщо вони підірвуть реактор. Щось полетить не туди чи не так. Це не просто удар по конкретному реактору, а радіація. Швидше за все, вони поки утримаються від цього. Хоча очікувати можна всього, що завгодно,

– вважає співрозмовник.

Правозахисник припустив, що якщо контрнаступ ЗСУ розпочнеться у Запоріжжі, то росіяни можуть покинути ЗАЕС та заявити, що зробили це через обстріли з боку України. Мовляв, заради безпеки їм нічого не залишалось. Для цього потрібні дії української сторони.

"Як росіяни покидали Херсон? Вони говорили, що була порушена логістика тощо. Насправді не так. Українські війська рухались вздовж берега Дніпра та досить далеко просунулись. Вони почали йти у момент, коли після операції у Харкові ЗСУ вже поставили ціль деокупувати правий берег", – пригадав опозиціонер.

Фейгін про "евакуації" росіян з Запоріжжя: дивіться відео

"Евакуація" з Запорізької області та провокації на ЗАЕС