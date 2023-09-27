До нового року можемо зайти у Крим, – полковник запасу сказав, від чого це залежить

Владімір Путін наказав міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу зупинити український контрнаступ до 1 жовтня. Та найближчим часом українська армія буде готова виходити на певні рубежі для продовження наступальних дій. А до кінця року ЗСУ можуть зайти в Крим.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що це може бути, якщо українські захисники підуть із Херсона у бік Армянська. Як повідомляють в Інституті вивчення війни, за даними джерела в Кремлі, Росія може постійно контратакувати, аби зупинити контрнаступ.

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"У принципі, у нас є час до нового року зайти й у Крим. У Крим можна зайти через Армянськ, через Перекоп, плюс, повітряний, морський десант. Не виняток, адже ці моменти були відпрацьовані. Можна виконати такі дії", – сказав Світан.

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Готові рухатися далі

Збройні Сили України будуть готові продовжувати контрнаступ, адже вже частину роботи виконали. Так, українські військові вже фактично прорвали основну лінію оборони ворога.

На Бахмутському напрямку доволі успішно працюють українські штурмовики. За словами військового експерта, є позитивна динаміка принаймні по тих тактичних напрямках, які визначили для наступальних дій. Мовиться, зокрема, про район Кліщіївки у бік Бахмута з Півдня та наступ на Курдюмівку з-під Андріївки у бік Горлівки. Також виконуються бойові завдання на Півночі від Бахмута у районі Берхівки.

Там ще є кілька висот, які треба зайняти для оперативного оточення Бахмута за допомогою щонайменше далекобійної артилерії. Є напрямки, які уже визначені як основні. Є готовність до наступного етапу,

– додав льотчик-інструктор.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що українська армія готова форсувати Дніпро. Він припустив, що це може відбутися одночасно з діями або на Східному, або на Південному напрямку.

"Основні рухи мають бути одночасно, оскільки у росіян катастрофічно не вистачає резервів. Усе, що в них було, вони розмазали рівним шаром на 1200 кілометрів фронту. Від Кінбурнської коси до Валуйок", – додав Роман Світан.

У ворога проблема з чисельністю

Росіяни мають близько 400 тисяч військ, які можуть виконувати бойові завдання на фронті. А чим ширше фронт – тим менше густота на конкретному напрямку. Тому у загарбників нині дуже велика проблема.

Оскільки українські військові почали працювати ще й по Криму, то це для ворога не зовсім очікувано. Українська розвідка показала дуже великий контроль на окупованих територіях, зокрема на півострові. Мовиться про коригування ударів та роботу українських засобів ураження – ракет, БпЛА. Зокрема, надводних дронів. А це – ще додаткові 300 кілометрів для фронту.

"Тобто 1500 кілометрів фронту, а в росіян всього 400 тисяч людей. Це дуже маленька густота. Взяти нема звідки", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Є "вікно можливостей"

Навіть, якщо у Росії оголосять мобілізацію, то ворог матиме певну кількість додаткових військ для посилення приблизно за 3 місяці. Світан переконаний, що в ЗСУ є ще місяць до серйозних дощів, аби почати рух по трьох напрямках. Мовиться про період до кінця жовтня – початку листопада.

Район Бахмута, район Оріхівського виступу та район Херсона – форсування Дніпра. Їм не вистачить на трьох напрямках зупиняти наш рух. Навіть, якщо дві ділянки вони якось зупинять або намагатимуться загальмувати, третій розвиватиметься і виконає своє завдання,

– сказав військовий експерт.

Один із трьох напрямків – основний – на Азовське узбережжя. ЗСУ можуть перерізати сухопутний коридор росіян і дійти до Азовського моря. Така можливість є, однак усе залежить від сил та засобів, які є чи будуть в української армії.

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