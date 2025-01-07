Як "друге дихання" ЗСУ на Курщині може вплинути на динаміку всієї війни

Триває новий контрнаступ ЗСУ в Курській області. У Генштабі підтвердили ураження, зокрема командного пункту 810-ї бригади росіян, яку вже не раз атакували. Цей напрямок є стратегічним для України.

Генерал-лейтенант у відставці та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що ЗСУ на Курському напрямку просунулися на 7 кілометрів. Він додав, що ці події можна порівняти з Курською битвою під час Другої світової війни.

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Курська битва в 1943 році стала вирішальною на Східному фронті Другої світової війни. Масивна танкова битва ослабила наступальні можливості Німеччини.

"Я б охарактеризував це як "друге дихання" для підрозділів сил оборони України, що діють на Курщині", – сказав Ігор Романенко.

Нові ресурси

Він додав, що ЗСУ на Курському напрямку необхідно надати більше техніки та озброєння, а також поповнити бригади, які виконують завдання. Таким чином, події на Курщині можуть позитивно вплинути на хід війни.

Треба додати трохи ресурсів нашим частинам. Попри те, що угруповання противника налічує близько 60 тисяч, а наших утричі менше, ми все ж проводимо контратаки,

– розповів Ігор Романенко.

За його словами, росіяни вже за кілька діб від початку контрнаступу на Курському напрямку оговталися і почали збирати ресурси для протидії. За минулу добу вони застосували близько 40 одиниць гелікоптерів і літаків, щоб зупинити Збройні Сили України.

У таких дуже важких умовах наші бійці виконують завдання, утримують територію. Певною мірою подвиг, який здійснюють наші хлопці й дівчата – як в повітрі на літаках, так і на землі,

– додав Ігор Романенко.

Романенко вважає, що думка про необхідність перекидання ЗСУ з Курщини на Схід України є хибною. Для стратегії та майбутніх мирних переговорів ця ділянка є вкрай важливою.