ЗСУ успішно просунулися на Курщині, застосувавши власну версію російської тактики, – Forbes

Українські війська розпочали контрнаступ у Курській області, швидко просунувшись на кілька кілометрів. Такий стрімкий успіх став можливим завдяки застосуванню українцями тактики, подібної до тієї, яку росіяни використовують у своїх найбільш ефективних наступах, але зі своєю "родзинкою".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса.

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Яку тактику використати бійці ЗСУ під час контрнаступу

Акс розповів, що українські військові модернізували тактику росіян для успішного контрнаступу в Курській області.

Українці зробили те, що зазвичай роблять росіяни: промацали ворожі лінії щодо слабких місць, а потім розгорнули швидко рухомі групи бронетехніки, щоб перекинути піхоту на нові позиції за первісну лінію зіткнення,

– зазначив аналітик.

Акс пояснює, що тактика "зондування та штурму", яку очолює піхота та яку дає змогу застосовувати швидкохідна техніка, була удосконалена російськими військами після того, як українські міни, безпілотники, артилерія та протитанкові ракети зробили масовані механізовані атаки малоефективними.

Маючи перевагу в живій силі три до одного або більше на різних ділянках фронту, росіяни зазвичай посилають малі групи піхоти на українські лінії оборони, розуміючи, що більшість розвідників загине, але сподіваючись, що деяким із них вдасться виявити слабкі місця в обороні.

"Першими в хід ідуть одноразові піхотинці. У міру знищення груп оборонним вогнем російські війська спрямовуватимуть наступні групи вперед по тій самій лінії підходу. Українські війська повинні постійно захищати свої позиції від послідовних хвиль, витрачаючи боєприпаси, оголюючи розташування оборонних позицій і виснажуючи особовий склад", – пояснює Акс.

Якщо російська чисельність військ переважатиме українську вогневу міць, росіяни можуть захопити ослаблені українські позиції.

Як бійці ЗСУ модернізували тактику росіян

Акс зазначає, що головна відмінність між російським і українським підходами до цієї тактики полягає в тому, що росіяни мають перевагу в чисельності військ, тоді як українці – ні. Тому бійці ЗСУ змушені застосовувати інший підхід для визначення слабких місць у російських лініях перед основною атакою.

Перевага України в безпілотниках допомагає, але присутність українських груп спеціального призначення поблизу найуспішніших атак України може натякати на іншу перевагу України, яка дає змогу проводити операції із зондування, що не є самогубством для розвідників,

– наголосив аналітик.

Акс зауважив, що 73 Центр спеціальних операцій ВМС України – фактично українські "морські котики" – дислокується у Курську, неподалік від стартової позиції недавнього контрнаступу. Головне завдання центру – "збір ключових розвідувальних відомостей про сили противника".

"У висококваліфікованих українських командос більше шансів вижити в ризикованій розвідувальній місії, ніж у ненавчених російських призовників. Таким чином, українські напади можуть бути менш дорогими, ніж російські, що важливо для українських військових, які відчувають труднощі з мобілізацією достатньої кількості військ", – резюмує Акс.