Росіяни не триматимуть оборону так, як українці, – майор ЗСУ про майбутній контрнаступ

Повідомлялося, що росіяни мали завдання потішити кремлівського фюрера до Великодніх свят перемогами в Бахмуті, однак цього не сталося і термін традиційно змістився, тепер до кінця квітня. Окупанти уже близько 16 разів встановлювали дату, до якої вони мали захопити місто, однак успіху так і не мали.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. Він вважає, що майбутній український контрнаступ змінити ситуацію як на фронті, так в настроях росіян.

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"Коли ти двадцятий раз призначаєш новий термін, ти виглядаєш як блазень, тому що навіть російські військовослужбовці до цього ставляться не надто серйозно, мовляв, "призначили так призначили, до цього не виконали 16 разів, не виконуємо і 17", – прокоментував військовий.

Контрнаступ ЗСУ спричинить зміни

За словами Гетьмана, подібні наступальні дії росіян у Бахмуті – це останні намагання російської армії, адже вони не мають великих резервів, про який часто згадують.

Він вважає, що подібні рухи окупантів зумовлені бажанням зірвати контрнаступальні дії України, однак це навряд спрацює. Але варто розуміти, що в росіян досі вистачає сил та засобів для ведення бойових дій.

Проте, коли почнуться контрнаступальні дії ЗСУ, багато чого зміниться, не лише на лінії фронту, а й всередині Росії,

– наголосив Гетьман.

Гетьман прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ: дивитись відео

Як російська армія реагуватиме на контрнаступ ЗСУ

Російська армія не буде так тримати оборону, як тримає її українська армія, переконаний майор. Він згадав слова генерала Олександра Сирського під час Харківської операції, що українська оборона просунулася далі, ніж очікувала. Це було пов'язано з тим, що Генштаб при плануванні наступальних дій розраховував на певний супротив з боку ворога, бо ніхто не думав, що він буде просто тікати.

Тоді з'явився анекдот: "Чи можна перемогти російську армію? Можна, але спершу треба її наздогнати".

Коли ми почнемо контрнаступати, там буде дуже багато чого дивного з боку росіян,

– резюмував військовий аналітик.

Ситуація в Бахмуті: останнє