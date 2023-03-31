Офіцер ЗСУ назвав три передумови успішного контрнаступу

Україна готується до деокупації решти захоплених росіянами земель. Збройні Сили чекають на постачання важкого озброєння та боєприпасів від союзників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець. Він додав, що буде кілька напрямків основних ударів.

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Потрібна сприятлива погода

За його словами, потрібно ще трохи часу, щоб склались прийнятні кліматичні умови. Початок анонсованого великого контрнаступу може статись наприкінці квітня – початку травня.

"Є три умови. Перша – це сприятлива погода, що підтверджують слова Олексія Рєзнікова (міністр оборони України – 24 Канал). Друге – нам потрібно дочекатись всієї обіцяної союзниками зброї та броні. І третя причина – досягнути на деяких напрямках тактичної переваги: подавити ворожу артилерію та РСЗВ, знищити системи ППО", – заявив Березовець.

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Він додав, що буде кілька напрямків удару, щоб максимально ускладнити роботу для росіян, але головним напрямком стане той, де вдасться досягнути найбільшого прориву.

Україні потрібна авіація

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний нещодавно заявив, що Україні потрібні американські винищувачі F-16. Тарас Березовець також погоджується з цією думкою, але додав, що авіація у теперішніх умовах не є вирішальним чинником на полі бою.

"На щастя, система ППО та українська авіація не були знищені, як про це трубили російські пропагандисти. Якби це сталось, Росія застосовувала б тактику килимових бомбометань, як робила це в Сирії. Саме тому, сьогодні російські стратегічні бомбардувальники не перетворюють Київ, Львів, Харків, Дніпро чи будь-яке інше місто на Маріуполь", – зазначив офіцер ЗСУ.

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