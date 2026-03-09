Не лише зброя: командувач ДШВ розповів, що допомогло ЗСУ досягти успіху на Півдні
- Інформаційна тиша є ключовим чинником успіху Сил оборони при звільненні населених пунктів на півдні України.
- Генерал-майор Олег Апостол зазначив, що передчасне розкриття інформації може поставити під загрозу операції та їх успішність.
Дотримання тиші в інформаційному просторі стало одним із ключових чинників успіху Сил оборони під час звільнення населених пунктів на півдні України. Відповідні дії дозволяють українським підрозділам просуватися без ризику для операцій.
Проте, ситуацію стабілізувати вдалося не у всій Запорізькій області. Про це в інтерв'ю Подробицям заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майор Олег Апостол.
Що допомагало ЗСУ просуватися?
За словами Апостола, ключовим для успіху стало "повне дотримання тиші" на всіх етапах операцій. Він зазначив, що не потрібно висвітлювати певні моменти та успіхи, адже раннє розкриття інформації може дати ворогу можливість реагувати.
Поки ворог не отримує правдивої інформації, ми можемо просуватися. А якщо інформація стане відомою раніше часу, успіх можна втратити або операція зупиниться на певному рубежі,
– додав він.
Водночас генерал-майор не підтвердив стабілізацію ситуації у всій Запорізькій області. Олег Апостол пояснив, що відповідає лише за свою ділянку фронту. За його словами, російські війська намагаються просуватися у напрямку Оріхова та Запоріжжя, тому ситуація там постійно змінюється, адже ворог може перекидати нові резерви.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ?
За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розповів, що з початку контрнаступальної операції ЗСУ відновили контроль над понад 400 квадратними кілометрами території. На Олександрівському напрямку за місяць відновлено контроль над 285,6 квадратних кілометрів, навіть попри те, що ворог має суттєву кількісну перевагу.
Аналітики ISW зазначають, що успіхи української армії змушують російське командування перекинути елітні підрозділи з Покровського напряму та Добропілля. Такі переміщення можуть ускладнити плани Росії щодо очікуваного наступу на пояс фортець у весняно-літньому періоді 2026 року.
Керівник Центр протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що українські військові досягли важливих результатів на лінії фронту. За його словами, російські війська не змогли реалізувати свої стратегічні плани на осінньо-зимовий період.