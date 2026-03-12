Робота триває: DeepState розкрили, скільки територій зачистили на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Сили оборони України продовжують зачистку територій на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас протягом останніх днів ворогу вдалося наростити кількість штурмових дій на Гуляйпільскому напрямку.

Про це розповів співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий в етері Radio NV.

Яких успіхів вдалося досягнути?

Наразі окремі території Дніпропетровської області перебувають в зоні інфільтрації ворога, тобто російські війська здійснюють постійні проникнення.

Хто слідкує за мапою, бачить, що коли вона змінюється в ділянці проведення зачистки, там залишається сіра зона,

– пояснив Погорілий.

Співзасновник DeepState також зазначив, що на цих ділянках зосереджена значна кількість російської піхоти. За його словами, військові противника перебувають як у посадках, так і в населених пунктах, де ховаються на обладнаних позиціях – у зруйнованих будівлях, будинках та бліндажах.

Погорілий додав, що російські сили намагаються накопичуватися там і періодично відправляють у глибину невеликі піхотні групи або навіть окремих військових.

Паралельно українські військові проводять зачистки на цих ділянках – зокрема направляють туди штурмові групи та посилюють роботу операторів дронів, щоб не дати окупантам накопичити сили та закріпитися.

Якщо говорити про наші оцінки, за чим ми слідкуємо в ході цього процесу, ми назвали цифри. Якщо говорити про червону зону, яка змінилася, перетворилась на сіру, але там, де активно діють Сили оборони, – це близько 80 квадратних кілометрів,

– зазначив Роман Погорілий.

За його словами, йдеться саме про зачистку, а не про звільнення.

Ситуація в районі Гуляйполя загострюється