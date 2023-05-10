Чому Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО: 2 можливі причини

Головнокомандувач ЗСУ не приїхав на зустріч військового комітету НАТО. Все через теперішню ситуацію на фронті.

Про це 24 Каналу розповіли військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан та військовий експерт Юрій Федоров. Деякі російські окупанти вже переживають, адже вважають це передвісником контрнаступу ЗСУ.

До теми Залізний генерал, що "мутить двіж": біографія Головнокомандувача ЗСУ Залужного

За словами Світана, певні наступальні дії української армії вже почалися. Упродовж останніх тижнів "бавовна" в Росії значно почастішала. А деякі українські штурмові групи, як біля Бахмута, просуваються вперед.

Цілком зрозуміло, чому Залужний вирішив не їхати на зустріч до представників країн НАТО. Теперішню ситуацію потрібно завжди тримати під контролем, щоб ухвалити подальші рішення. Генерал має бути на своєму посту.

Дивіться розмову зі Світаном та Федоровим на ютубі 24 Каналу

Наступ може приймати різні форми

Як наголосив Федоров, наступ українських військ дійсно почався. Однак не варто його сприймати як масований прорив на великій лінії фронту. Наступ може набувати різних форм. Тут важливо, щоб головнокомандувач ЗСУ перебував на місці.

Крім того, колеги з НАТО однозначно будуть ставити питання щодо контрнаступу. А зараз важливо максимально уникнути будь-якого витоку інформації.

Усі види російської розвідки та загалом російське військове командування шукають будь-який витік інформації, щоб зрозуміти, на якому напрямку почнуться масовані дії ЗСУ. Вважаю, що тут має бути тотальна заборона на будь-який "вихід" інформації з вищих кіл військового командування ЗСУ,

– зазначив Федоров.

Україна готується до контрнаступу: коротко