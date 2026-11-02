"Хоче контролювати кожного": Лукашенко вдається до нових методів моніторингу країни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко суттєво посилив заходи спостереження за суспільством, запровадивши нові правила системи моніторингу та обов'язкову дактилоскопію. За цими діями стоїть не прагнення подолати злочинність, а глибокий острах перед власним народом та спроба встановити тотальний контроль над кожним громадянином.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко, зазначивши, що диктатор досі не оговтався від шоку після масових виступів людей попередніх років. Через цей страх режим трансформувався в тоталітарну систему, яка прагне контролювати кожного громадянина.

Режим у Білорусі перейшов до тотального нагляду

За словами опозиціонера, Лукашенко досі боїться власного суспільства після масштабних протестів 2020 і 2021 років, а також акцій на початку 2022 року, коли розпочалася повномасштабна російська агресія проти України. Саме тому режим з 8 жовтня змінив правила роботи системи моніторингу громадської безпеки, підключив військові підрозділи та уточнив процедуру обов'язкової дактилоскопії, зокрема для білорусів з іноземними документами.

Білорусь – це вже не диктаторська держава, це не автократія. Це тоталітарна держава. Тоталітарна держава означає контроль за всіма сферами життя та діяльності суспільства. Лукашенко хоче контролювати кожного індивідуума, кожного громадянина,

– підкреслив Латушко.

Він зауважив, що тотальне відеоспостереження покликане запобігти появі національної символіки та будь-яких вуличних маршів. Така система є профілактикою не правопорушень, а інакомислення та виявлення незгодних із самопроголошеною владою.

Паралельно режим розбудовує триступеневу мілітарну структуру: кадрові збройні сили, територіальну оборону та народне ополчення в селах. Проте плани збільшити регулярну армію до 85 тисяч осіб розбиваються об масштабний відтік населення з країни.

Де взяти народ, коли ти викинув з країни, за даними ООН на березень 2025 року, 600 тисяч людей? 6,4% населення покинуло Білорусь. Мільйон виїхав, тож у збройні сили людей брати ніде,

– наголосив він.

Через демографічний та кадровий дефіцит розглядаються зміни до законодавства, які дозволять іноземцям служити у збройних формуваннях. Білоруська влада вже масово запрошує громадян Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та домовляється про безвіз із Північною Кореєю, представники яких завтра можуть опинитися в лавах ополчення замість повернення білорусів додому.

Латушко про тотальний контроль у Білорусі: дивіться відео