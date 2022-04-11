Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який був українським високопосадовцем

Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який зміг зробити в Україні успішну кар'єру. Він працював у Адміністрації колишнього президента та інших держструктурах.

Що відомо про зрадника-високопосадовця

За інформацією Служби безпеки, він вже зізнався, що з 2014 року він працював на розвідку Росії. Його завербували після того, як він утік з Донеччини до Білгорода.

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В російських спецслужбах йому дали псевдонім "Регін" і поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня. Російські окупанти допомагали йому робити кар'єру в українській владі. Зокрема, агент працював у суді, згодом в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того служив у війську,

Він також збирав компрометуючі дані про різних посадовців. А з початком широкомасштабного вторгнення в Україну – інформацію про силовиків, зброю та військову техніку,

– зазначили в СБУ.

Затримання російського агента

Під час проведення спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв'язку агента, встановили його місцезнаходження та заарештували на Донеччині. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

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